Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Готуйтеся стати причиною чиїхось сліз: гороскоп на 18 червня 2023 року

17 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 червня 2023 року попереджає про змішану енергетику дня: до 15:35 вона буде більш м’яка і метушлива, а потім стане досить жорсткою та різкою.

За прогнозом університету Нікіфорових, протягом усього дня енергетика не відрізняється продуктивністю, тому найкращим вибором для неділі буде відпочинок.

Після 15:35 можуть статися ситуації, які вас дуже засмутять і навіть можуть довести до сліз. Можна подивитися жалісливий фільм, поплакати над ним, таким чином усвідомлено поплакати. Але варто розуміти, що і ви можете стати причиною сліз, тож будьте дбайливі до близьких.

Попри те, що майже весь день перебуває під впливом першої місячної доби, це не найкращий момент для загадування бажань і старту нового. Краще дочекайтеся наступного дня.

Згідно з гороскопом на 18.06.2023, у цей день:

  • можна до 15:35 – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – одягати новий одяг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь