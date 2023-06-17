Гороскоп на 18 июня 2023 года предупреждает о смешанной энергетике дня: до 15:35 она будет более мягкая и суетливая, а затем станет достаточно жесткой и резкой.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение всего дня энергетика не отличается продуктивностью, поэтому лучшим выбором для воскресенья будет отдых.

После 15:35 могут произойти ситуации, которые вас очень расстроят и даже могут довести до слез. Можно посмотреть душещипательный фильм, поплакать над ним, таким образом осознанно поплакать. Но стоит понимать, что и вы можете стать причиной слез, поэтому будьте заботливы к близким.

Несмотря на то, что почти весь день находится под влиянием первых лунных суток, это не лучший момент для загадывания желаний и старта нового. Лучше дождитесь следующего дня.

Согласно гороскопу на 18.06.2023, в этот день:

можно до 15:35 — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — надевать новую одежду.

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