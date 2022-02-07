Докладний гороскоп на тиждень з 7 до 13 лютого 2022 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Основний фон цього тижня досить активний, робочий. Є можливість втілити у життя багато задумів. Час сприятливий для тих, хто активно рухається вперед, йде до своїх цілей. Протягом тижня можна і потрібно провести певну перевірку та контроль над фінансами, роботою підлеглих. Важливо перевіряти інформацію, на яку ви спираєтеся під час ухвалення рішень.

Крім того, цей тиждень налаштовує на романтичний лад. Чоловіки зараз більш активні, можуть досить переконливо залицятися, пропонувати справді стійкі та надійні стосунки.

Гороскоп для Овнів

У вас дуже активна позиція, ви можете досягти цінних домовленостей. Якщо ви працюєте у сфері продажу, то клієнти будуть буквально у ваших руках. Це також гарний час для того, щоб визначитися, з ким ви йдете далі, а з ким – ні. Можуть відколотися деякі люди, але не варто про це шкодувати, адже залишаються найвірніші й ті, на кого можна покластися.

Гороскоп для Тельців

Ви можете пережити якусь переорієнтацію. Можуть бути великі зміни на роботі. Гарний час для подорожей, особливо романтичних. Також чудовий час для проведення досліджень, розслідувань. Тиждень починається дуже активно. З понеділка до середи надходить потрібна та важлива інформація. Четвер – найактивніший день щодо змін на роботі. Вихідні можуть бути дещо напруженими, тому тримайте себе в руках.

Гороскоп для Близнюків

Вас можуть залучити до розподілу чужих грошей. Вам зараз можуть довірити великі суми. Фінансові питання вирішуються із залученням покровителів, якихось авторитетних людей. Це слушний час для звернення до офіційних інстанцій, щоб отримати дозволи. У особистих стосунках поки що немає повної гармонії, хоч і можливі якісь романтичні пригоди. А наприкінці тижня намагайтеся не витрачати забагато коштів.

Гороскоп для Раків

Початок тижня ознаменується активним спілкуванням, виходом у соціум. Ви можете дуже плідно спілкуватися, проводити переговори. Гарний час для розпорядження грошима, однак намагайтеся у вівторок утриматися від великих покупок. Вкладення зараз краще робити стратегічні. У суботу та неділю будьте обережні під час спілкування зі своїми другими половинками, оскільки ситуація загострюється, і ви на емоціях можете зіпсувати стосунки.

Гороскоп для Левів

Якщо ви утрималися від конфлікту зі своїми партнерами минулого тижня, то цей пройде спокійно. Також якщо ви досягли якихось важливих домовленостей, то зараз їх варто втілюватися в життя. Дуже активна ситуація на роботі, люди можуть змінюватися навколо вас (колеги, підлеглі). Також вам можуть довірити нову ділянку роботи або ви делегуватимете комусь частину своїх повноважень. Наприкінці тижня побережіть своє здоров’я, не варто відпочивати надто яскраво та галасливо.

Гороскоп для Дів

Саме час зайнятися перевіркою, наскільки ефективно працювали ваші підлеглі. Гарний час для того, щоб зайнятися улюбленими справами. Також початок тижня може знаменуватися фліртом. Крім того, цей період є вдалим для укладання контрактів, договорів. А ось у вівторок утримайтеся від того, щоб суперечити старшим людям і тим, хто має вищий статус. Середа й четвер чудово підходять для обміну та збору інформації, а також для ухвалення важливих рішень. Суботу та неділю краще присвятити дітям. Зверніть увагу на їхній стан здоров’я. Можете влаштувати їм свято.

Гороскоп для Терезів

Ви зараз можете відчувати, що ваші партнери надто наполегливі та настирливі. Це може бути приємним у контексті романтичних стосунків. Однак у ділових стосунках важливо утримувати свою позицію, не дозволяти керувати вами. Це хороший період для профілактики захворювань. Можливо, ви почнете комплекс вправ. Кінець тижня може бути напруженим, можливо, навіть доведеться працювати на вихідних.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваші сили зараз в інформації, у тому, як ви її збираєте, аналізуєте, використовуєте. У понеділок ви можете здійснити невдалі домовленості. У вівторок будьте уважними у стосунках у сім’ї, спілкуванні зі старшими. Намагайтеся не провокувати конфлікт. Втім, ви зараз почуваєтеся дуже сильними. І у вас справді сильна позиція, але не треба цим зловживати. Вихідні краще провести вдома з людьми, яким ви довіряєте. Найкраще не планувати поїздки на ці дні.

Гороскоп для Стрільців

На початку тижня ви можете відчувати якусь нестачу сил, але поступово все вирівнюється. У понеділок та вівторок намагайтеся не брати участь у суперечках, якихось дискусіях, оскільки ваша позиція недостатньо сильна. Доводиться ухвалювати багато рішень щодо фінансів, витрат, а також щодо того, де і як краще заробити. Під час ухвалення рішень вам допоможе питання: Наскільки подобається те, що мені пропонують? Якщо подобається, то беріться, тому що це приноситиме прибуток.

Гороскоп для Козерогів

Ваші рішення щодо фінансів мають важливе значення зараз. Ви можете зіткнутися на початку тижня з тим, що виявите якісь помилки у цій галузі. Однак ви зараз досить активні, тому можете їх виправити. Вівторок і середа сприятливі для того, щоб цим зайнятися. На початку тижня можливий конфлікт із партнерами, який доведеться вирішити протягом тижня. Наприкінці тижня варто уважно стежити за своїм емоційним станом, щоб він не вплинув на стосунки, особливо партнерські.

Гороскоп для Водоліїв

Ваше головне завдання зараз – займатися собою та своїм внутрішнім світом. Ви можете виявити, що за спиною плетуть якісь інтриги. Це може бути дуже неприємно, тому дотримуйтесь своїх принципів. Найбільш конфліктними можуть бути понеділок, вівторок, субота й неділя. Також уважно ставтеся до свого здоров’я, особливо під кінець тижня. У взаєминах з партнерами теж важливо відстоювати свої цінності, оскільки це запорука довгострокових та міцних стосунків.

Гороскоп для Риб

У вас продовжується дуже активне соціальне життя. Ви можете брати участь у справах групи. Ваші партнери можуть приєднатися до справ, які вам цікаві. Також вони можуть принести важливу для вас інформацію. У фінансовому плані все гаразд. Можна робити великі покупки, вкладати гроші. Крім того, можна розглядати різні способи заробітку. Взагалі, ситуації вдало складатимуть ближче до кінця тижня. Намагайтеся зловити удачу за хвіст. Однак на вихідних краще не вплутуватися в суперечки з друзями, групами людей, оскільки це може призвести до втрати стосунків, які ви цінуєте.