Подробный гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Основной фон этой недели довольно активный, рабочий. Есть возможность воплотить в жизнь многие задумки. Время благоволит тем, кто активно движется вперед, идет к своим целям. На протяжении недели можно и нужно провести некую проверку и контроль над финансами, работой подчиненных. Важно проверять информацию, на которую вы опираетесь при принятии решений.

Кроме того, эта неделя настраивает на романтичный лад. Мужчины сейчас более активны, могут довольно убедительно ухаживать, предлагать действительно устойчивые и надежные отношения.

Гороскоп для Овнов

У вас очень активная позиция, вы можете достичь ценных договоренностей. Если вы работаете в продажах, то клиенты будут буквально в ваших руках. Это также хорошее время для того, чтобы определить, с кем вы идете далее, а с кем — нет. Могут отколоться некоторые люди, но не стоит об этом жалеть, ведь остаются самые верные и те, на кого можно положиться.

Гороскоп для Тельцов

Вы можете пережить некую переориентацию в целях. Могут быть крупные изменения на работе. Хорошее время для путешествий, особенно романтических. Также отличное время для проведения исследований, расследований. Неделя начинается очень активно. С понедельника по среду приходит нужная и важная информация. Четверг — самый активный день по переменам на работе. Выходные могут быть несколько напряженными, поэтому держите себя в руках.

Гороскоп для Близнецов

Вы можете быть вовлечены в распределение чужих денег. Вам сейчас могут доверить крупные суммы. Финансовые вопросы решаются с привлечением покровителей, каких-то авторитетных людей. Это подходящее время для обращения в официальные инстанции, чтобы получить какие-то разрешения. В личных отношениях пока еще нет полной гармонии, хотя и возможны какие-то романтические приключения. А в конце недели постарайтесь не тратить слишком много.

Гороскоп для Раков

Начало недели ознаменуется активным общением, выходом в социум. Вы можете очень плодотворно общаться, проводить переговоры. Хорошее время для распоряжения деньгами, только постарайтесь во вторник воздержаться от крупных покупок. Вложения сейчас лучше делать стратегические. В субботу и воскресенье будьте осторожны во время общения со своими вторыми половинками, так как ситуация накаляется, и вы на эмоциях можете испортить отношения.

Гороскоп для Львов

Если вы удержались от конфликта со своими партнерами на прошлой неделе, то эта пройдет спокойно. Впрочем, если вы достигли каких-то важных договоренностей, то сейчас их как раз стоит воплощать в жизнь. Очень активная ситуация на работе, могут меняться люди вокруг вас (коллеги, подчиненные). Также вам могут доверить новый участок работы или вы будете делегировать кому-то часть своих полномочий. В конце недели поберегите свое здоровье, не стоит отдыхать слишком ярко и шумно.

Гороскоп для Дев

Самое время заняться проверкой того, насколько эффективно работали ваши подчиненные. Хорошее время для того, чтобы заняться любимыми делами. Также начало недели может знаменоваться неким флиртом. Кроме того, этот период удачный для заключения контрактов, договоров. А вот во вторник воздержитесь от того, чтобы перечить старшим людям и тем, кто стоит выше вас. Среда и четверг отлично подходят для обмена и сбора информации, а также для принятия важных решений. Субботу и воскресенье лучше посвятить детям. Обратите внимание на их состояние здоровья. Можете устроить для них праздник.

Гороскоп для Весов

Вы сейчас можете ощущать, что ваши партнеры слишком настойчивы и настырны. Это может быть приятно в контексте романтических отношений. Однако в деловых отношениях важно удерживать свою позицию, не позволять руководить вами. Это хороший период для профилактики заболеваний, для того, чтобы заняться своим здоровьем. Возможно, вы начнете комплекс упражнений. Конец недели может быть напряженным, возможно даже придется работать на выходных.

Гороскоп для Скорпионов

Ваши силы сейчас в информации, в том, как вы ее собираете, анализируете, используете. В понедельник вы можете совершить неудачные договоренности. Во вторник будьте внимательны в отношениях в семье, общении со старшими. Старайтесь не нарываться на конфликт. Впрочем, вы сейчас чувствуете себя очень сильными. И у вас действительно сильная позиция, но не нужно этим злоупотреблять. Выходные лучше провести дома, с людьми, которым вы доверяете. Лучше не планировать поездки на эти дни.

Гороскоп для Стрельцов

В начале недели вы можете испытывать некий упадок сил, но постепенно все выравнивается. В понедельник и вторник постарайтесь не участвовать в спорах, каких-то разбирательствах, так как ваша позиция недостаточно сильная. Приходится принимать много решений относительно финансов, трат, а также по тому, где и как лучше заработать. В принятии решений вам поможет вопрос: Насколько нравится то, что мне предлагают? Если нравится, то беритесь, так как это будет приносить прибыль.

Гороскоп для Козерогов

Ваши решения по финансам имеют важное значение сейчас. Вы можете столкнуться в начале недели с тем, что обнаружите какие-то ошибки в этой области. Однако вы сейчас довольно активны, можете их исправить. Вторник и среда как раз подходят, чтобы этим заняться. В начале недели возможен конфликт с партнерами, который придется разрешить в течение недели. В конце недели стоит внимательно следить за своим эмоциональным состоянием, чтобы оно не повлияло на отношения, особенно партнерские.

Гороскоп для Водолеев

Ваша главная задача сейчас — заниматься собой и своим внутренним миром. Вы можете обнаружить, что за вашей спиной плетут какие-то интриги. Это может быть очень неприятно, поэтому держитесь своих принципов. Наиболее конфликтными могут быть понедельник, вторник, суббота и воскресенье. Также внимательно относитесь к своему здоровью, особенно под конец недели. Во взаимоотношениях с партнерами тоже важно отстаивать свои ценности, так как это залог долгосрочных и крепких отношений.

Гороскоп для Рыб

У вас продолжается очень активная социальная жизнь. Вы можете участвовать в делах группы. Ваши партнеры могут подключиться к делам, которые вам интересны. Также они могут принести важную для вас информацию. В финансовом плане все в порядке. Можно делать крупные покупки, вкладывать деньги. Кроме того, можно рассматривать разные способы заработка. Вообще, ситуации более удачно будут складываться к концу недели. Постарайтесь поймать удачу за хвост. Единственное, что на выходных лучше не ввязываться в споры с друзьями, группами людей, так как это чревато потерей отношений, которые вы цените.