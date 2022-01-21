Докладний гороскоп на тиждень з 24 до 30 січня 2022 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Тиждень з 24 січня астрологічно буде дуже активним. У цей час зміниться загальне тло і підстави ухвалення рішень. Дедалі менше ухвалюватимуться інтуїтивні рішення. У цей час більшого значення набувають дії, засновані на конкретних планах.

Також важливо, особливо з середи, переглянути свої плани та дії з кінця грудня. Оскільки щодо них можуть відбуватися якісь зміни, і необхідно провести коригувальні заходи.

Ми можемо відчувати потребу рухатися швидше. Але не варто поспішати, тому що цього тижня доводиться робити крок уперед, два назад. Постійно доводиться повертатися до минулого, щось міняти, підлаштовуватися під нову реальність. Це гарний тиждень для якихось важливих кроків, але з огляду на минуле.

Гороскоп для Овнів

Все, що сказано у загальних рекомендаціях вище, стосується вас особливо. Ви можете поспішати, відчувати приплив сил, особливо під час досягнення робочих цілей. Але є моменти, які можуть вас гальмувати. Потрібно переглянути способи дій, якими ви користувалися. У стосунках із партнерами намічається деяке зближення. Ви починаєте краще розуміти, що потрібно партнеру. Поволі стає зрозуміло, де і як можна заробляти. Не поспішаємо, записуємо всі ідеї, плануємо, але відкладаємо всі рішучі кроки на лютий.

Гороскоп для Тельців

Ви зараз можете здивувати не лише оточення, а й самих себе. Ви схильні до авантюрних та несподіваних рішень. Водночас однією з ключових мотивацій є статус, можливість досягти успіху. Ваші партнери починають надавати вам підтримку. Найцікавішими з погляду переоцінок та розуміння того, куди ви прямуєте, будуть вихідні. Після цього ви можете впевненіше просуватися вперед. Якщо ви вчитеся, то цей тиждень важливий для розуміння, заради чого ви зацікавилися саме цією областю знань. У вас може сформуватися новий світогляд. З ухваленням фінансових рішень не варто поспішати. Вони ще не до кінця зрозумілі.

Гороскоп для Близнюків

Тиждень сприятливий для тих з вас, хто не має боргів, хто виконав усі дані обіцянки. Якщо це не так, то цього тижня можуть прийти за боргом. Важливо приділити увагу іншим людям та їхньому успіху. Подумайте, як ви можете сприяти розвитку успіху важливої ​​для вас людини. Середина тижня буде найбільш ефективною, а вихідні, мабуть, якраз і покажуть, що і кому ви заборгували, а також, що варто зробити. Не відмовляйте та не відкладайте, адже від цього у майбутньому залежатимуть темпи вашого розвитку.

Гороскоп для Раків

Найскладнішими днями тижня будуть понеділок, вівторок та середа, оскільки з’являтимуться ситуації, з якими доведеться швидко справлятися. А у понеділок ви можете зіткнутися з якимись образами, контролем з боку ваших партнерів. Вівторок і середа загалом нервові дні, коли ви можете бути незгодні з вашими колегами, з близькими друзями. Це невдалі дні з погляду фінансів, можуть бути втрати, краще нічого не купувати в цей час. Решта тижня буде більш сприятливою, особливо субота й неділя. Вам вдасться розрулити ті ситуації, які склалися раніше. Також вам вдасться обговорити з партнерами ті питання, які вас хвилювали, і досягти консенсусу. На роботі ситуація активізується, починають просуватися проєкти, якими ви давно займаєтеся. Але важливо пам’ятати, що це час не нових проєктів, а закріплення успіху в старих.

Гороскоп для Левів

Левам варто дати собі відпочинок, чергувати напруження з моментами розслаблення, тому що ви можете швидко втомлюватися. Це непоганий тиждень для рутинних справ. Якщо ви займаєтеся спортом, але закинули цю справу, то зараз можна до неї повернутися. Але знову-таки, не варто давати собі надто великих навантажень. У стосунках з партнерами має настати деяка ясність. Але не поспішайте, якісь рішучі моменти у цій сфері відбуватимуться у лютому.

Гороскоп для Дів

У вас спостерігається пожвавлення у романтичній сфері. Можуть з’являтися шанувальники з минулого, вам самим захочеться повернути стосунки, які давно закінчилися. Це гарний час для того, щоб зайнятися приємними справами. Ви можете повернутись до давно забутого хобі. Багато уваги доведеться приділити дітям. Можливі подарунки або надходження прибутку, вам можуть повернути борги. Загалом початок тижня буде хаотичним, середина – нейтральною, а кінець – активним.

Гороскоп для Терезів

Навіть якби ви хотіли прискоритись, вам це навряд чи вдасться. Не поспішайте з ухваленням рішень. Проведіть якнайбільше часу з рідними, близькими, друзями. Шукайте натхнення у базових, основних цінностях. Ви зараз стоїте на порозі нового етапу, тому підсумуйте останні місяць-два. Вам важливо зрозуміти, що і як було зроблено правильно. Можливо, щось доведеться відкоригувати. Найбільш приємними та значущими можуть бути вихідні.

Гороскоп для Скорпіонів

Цей тиждень може принести багато спілкування, якщо ви планували переговори, обговорення. Гарний час також для мозкових штурмів. Буквально з понеділка ви вже відчуєте приплив сил, спілкуючись із людьми. Як і для інших знаків, найприємнішими будуть вихідні. Гарний час для того, щоб вирушити в поїздку, відпочити, ухвалити фінансові рішення (але без здійснення великих покупок).

Гороскоп для Стрільців

Вся ваша увага зараз прикута до фінансової сфери, витрат, доходів. Можливо, з’являться нові ідеї, які в майбутньому зумовлять додаткові прибутки. Основне завдання – будувати стратегічні плани, зокрема фінансові, не поспішати з витратами. Хоча можуть з’явитися несподівані витрати, від яких не вдасться відмовитися. Стосунки з партнерами також обертаються довкола фінансових питань.

Гороскоп для Козерогів

Цього тижня ви можете відчути, що дуже багато подій обертається довкола вас, мовляв, ви перебуваєте в центрі всесвіту. Це дійсно так. Ви можете зараз вплинути практично на будь-яку ситуацію. Це ваш тиждень. Але знову-таки, не поспішайте. Ви можете обмірковувати, переосмислювати свою значущість, продумувати свої плани, але реалізувати їх варто у лютому. Зверніть увагу також на своє здоров’я. Будьте обережні за кермом.

Гороскоп для Водоліїв

У вас зараз період днів народження, і це чудовий час для того, щоб планувати свій майбутній рік. Також це пов’язано з тим, що планети розташовані особливим чином. Ви зараз краще бачите стратегію, краще розумієте, до чого прямуєте. Ймовірно, ви вже ухвалили якісь важливі рішення за останні місяць-два. Зараз варто дотримуватися обраного шляху. Якщо якісь рішення ще чекають на вас попереду, і ви розумієте, що ще не склалася вся картинка, то усамітніться, щоб до кінця усвідомити, куди рухатися. До кінця тижня картинка проясниться.

Гороскоп для Риб

Це час активної соціалізації, винесення ідей на суд громадськості. Ви можете брати участь у групових заняттях, зборах, конференціях. Також це час для визначення своєї ролі в суспільстві й того, з ким ви надалі продовжите свій шлях. Загалом на початку тижня ви можете ще відчувати деяку скутість, але з середи ви будете вже більш активно і відверто висловлювати свої побажання. Не забувайте звертатися до минулого, щоб сформувати бажання на майбутнє.