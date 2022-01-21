Подробный гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Неделя с 24 января астрологически будет очень активной. В этот период поменяется общий фон и основания для принятия решений. Все меньше принимаются интуитивные решения. В это время большее значение имеют действия, основанные на конкретных планах.

Также важно, особенно со среды, заглянуть в свои планы и действия с конца декабря. Потому что по ним могут происходить какие-то изменения, и необходимо будет провести корректирующие действия.

Мы можем испытывать потребность в том, чтобы двигаться быстрее. Но не стоит торопиться, так как на этой неделе приходится делать шаг вперед, два назад. Постоянно приходится возвращаться в прошлое, что-то менять, подстраиваться под новую реальность. Это хорошая неделя для каких-то важных шагов, но с оглядкой на прошлое.

Гороскоп для Овнов

Все, что сказано в общих рекомендациях выше, к вам относится в особенности. Вы можете торопиться, чувствовать прилив сил, особенно при достижении рабочих целей. Но есть моменты, которые могут вас тормозить. Нужно пересмотреть способы действия, которыми вы пользовались. В отношениях с партнерами намечается некоторое сближение. Вы начинаете лучше понимать, что требуется партнеру. Понемногу становится понятно, где и как можно зарабатывать. Не торопимся, записываемся все идеи, планируем, но откладываем все решительные шаги на февраль.

Гороскоп для Тельцов

Вы сейчас можете удивить не только окружающих, но и самих себя. Вы склонны к авантюрным и неожиданным решениям. При этом одной из ключевых мотиваций является статус, возможность достичь успеха. Ваши партнеры начинают оказывать вам поддержку. Наиболее интересными с точки зрения переоценок и понимания того, куда вы движетесь, будут выходные. После этого вы можете уже более уверенно продвигаться вперед. Если вы учитесь, то эта неделя важна для понимания, ради чего вы заинтересовались именно этой областью знаний. У вас может сформироваться новое мировоззрение. С принятием финансовых решений не стоит торопиться. Они еще не до конца понятны.

Гороскоп для Близнецов

Неделя благоприятна для тех из вас, у кого нет долгов, кто выполнил все данные обещания. Если это не так, то на этой неделе могут прийти за долгом. Важно уделить внимание другим людям и их успеху. Подумайте, как вы можете поспособствовать развитию успеха важного для вас человека. Середина недели будет наиболее эффективной, а выходные, по видимому, как раз покажут, что и кому вы задолжали, а также, что стоит сделать. Не отказывайте и не откладывайте, ведь от этого в будущем будут зависеть темпы вашего развития.

Гороскоп для Раков

Наиболее сложными днями недели будут понедельник, вторник и среда, так как будут появляться ситуации, с которыми придется быстро справляться. А в понедельник вы можете столкнуться с какими-то обидами, контролем со стороны ваших партнеров. Вторник и среда в целом нервные дни, когда вы можете быть несогласны с вашими коллегами, с близкими друзьями. Это неудачные дни с точки зрения финансов, могут быть потери, лучше ничего не покупать в это время. Остаток недели будет более благоприятным, особенно суббота и воскресенье. Вам удастся разрулить те ситуации, которые сложились ранее. Также получится обсудить с партнерами те вопросы, которые вас волновали, и прийти к консенсусу. На работе ситуация активизируется, начинают двигаться проекты, которыми вы давно занимаетесь. Но важно помнить, что это время не новых проектов, а закрепления успеха в старых.

Гороскоп для Львов

Львам следует дать себе отдых, чередовать напряжение с моментами расслабления, так как вы можете быстро уставать. Это неплохая неделя для рутинных дел. Если вы занимаетесь спортом, но забросили это дело, то сейчас точно можно к нему вернуться. Но опять же, не стоит давать себе очень большой нагрузки. В отношениях с партнерами должна наступить какая-то ясность. Но не торопитесь, какие-то решительные моменты в этой сфере будут происходить в феврале.

Гороскоп для Дев

У вас наблюдается оживление в романтической сфере. Могут появляться поклонники из прошлого, вам самим захочется вернуть отношения, которые давно закончились. Это хорошее время для того, чтобы заняться приятными делами. Вы можете вернуться к давно забытому хобби. Много внимания придется уделить детям. Возможны подарки или получение прибыли, вам могут вернуть долги. В целом начало недели будет сумбурным, середина — нейтральной, а конец — активным.

Гороскоп для Весов

Даже если бы вы хотели ускориться, у вас это вряд ли получится. Не торопитесь с принятием решений. Проведите как можно больше времени с родными, близкими, друзьями. Ищите вдохновение в базовых, основных ценностях. Вы сейчас стоите на пороге нового этапа, поэтому подведите итоги последних полутора месяцев. Вам важно понять, что и как было сделано правильно. Возможно, что-то придется откорректировать. Наиболее приятными и значимыми могут быть выходные.

Гороскоп для Скорпионов

Эта неделя может принести много общения, если вы планировали какие-то переговоры, обсуждения. Хорошее время также для мозговых штурмов. Буквально с понедельника вы уже почувствуете прилив сил, общаясь с людьми. Как и для других знаков, наиболее приятными будут выходные. Хорошее время для того, чтобы отправиться в поездку, отдохнуть, принять финансовые решения (но без совершения крупных покупок).

Гороскоп для Стрельцов

Все ваше внимание сейчас приковано к финансовой сфере, расходам, доходам. Возможно, появятся новые идеи, которые в будущем приведут к дополнительным прибылям. Основная задача — строить стратегические планы, в том числе финансовые, не торопиться с расходами, тратами. Хотя на этой неделе могут появиться неожиданные траты, от которых не получится отказаться. Отношения с партнерами также вращаются вокруг финансовых вопросов.

Гороскоп для Козерогов

На этой неделе вы можете ощутить, что очень много событий вращается вокруг вас, мол, вы находитесь в центре вселенной. Это действительно так. Вы можете сейчас повлиять практически на любую ситуацию. Это ваша неделя. Но опять же, не торопитесь. Вы сейчас можете обдумывать, переосмысливать свою значимость, продумывать свои планы, но реализовать их стоит в феврале. Обратите внимание также на свое здоровье. Будьте осторожны за рулем.

Гороскоп для Водолеев

У вас сейчас период дней рождения, и это отличное время для того, чтобы планировать свой будущий год. Также это связано с тем, что планеты расположены особенным образом. Вы сейчас лучше видите стратегию, лучше понимаете, к чему идете. Вероятно, вы уже приняли какие-то важные решения за последние месяц-два. Сейчас же стоит придерживаться выбранного пути. Если какие-то решения еще ожидают вас впереди, вы понимаете, что еще не сложилась вся картинка, то уединитесь, чтобы до конца осознать, куда двигаться. К концу недели картинка прояснится.

Гороскоп для Рыб

Это время активной социализации, выхода в свет, вынесения идей на суд общественности. Вы можете участвовать в каких-то групповых занятиях, собраниях, конференциях. Также это время для определения своей роли в обществе и того, с кем вы будете в дальнейшем продолжать свой путь. В целом, в начале недели вы можете еще ощущать некую скованность, но со среды вы будете уже более активно и откровенно высказывать свои пожелания. Не забывайте обращаться к прошлому, чтобы сформировать желания на будущее.