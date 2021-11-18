22 листопада Сонце переходить у знак Стрільця, а за ним у середу, 24 листопада, переходить і Меркурій. Це багато в чому розвантажує напругу попередніх тижнів і дозволяє трохи видихнути та розслабитись перед наступним затемненням, яке відбудеться 4 грудня.

Детальний гороскоп на тиждень із 22 по 28 листопада для всіх знаків зодіаку склала астролог Анастасія Коритцева.

Цього тижня розраховуйте на можливість домовитись. Це досить романтичний період, коли можливі нові знайомства і зміцнення старих зв’язків.

Водночас ми здебільшого націлені на серйозні стосунки та на їхню підтримку в довгостроковій перспективі. Це загалом гарний час для побудови стратегічних планів, але, можливо, ще не для активних починань.

Гороскоп для Овнів

У вас є можливість домовитися зі своїми партнерами про те, як взаємодіяти надалі. Ви можете наразі вибудовувати важливі стосунки та зв’язки з людьми.

Якщо ви плануєте розпочинати навчання, то це непоганий тиждень. Також гарний час для профілактики захворювань, підтримки свого організму, запровадження нових дієт і початку нового способу життя.

Гороскоп для Тельців

Ймовірно, ви наразі перебуваєте в обставинах, які не можете повністю контролювати, але й не потрібно до цього прагнути. Спостерігайте та зберігайте спокій. Ваша сила в раціональності та практичності.

Вам можуть стати у пригоді знання освіти, яку ви отримали. Особливо для того, щоб вибудувати потрібні стосунки. На роботі можуть збиратися хмари, але все це минає. Головне – не зрадити свої цінності та залишатися з тим, що ви вважаєте правильним.

Гороскоп для Близнюків

Зверніть увагу на своє здоров’я. Ваші сили закінчуються. Ви можете відчувати виснаження після складної осені, але якщо ви не залучаєтесь до якихось надто важких конфліктів, любите, піклуєтеся про себе, то великих проблем не повинно бути.

У другій половині тижня – з середи до четверга ваша увага зміщується в бік партнерства, ви багато в чому можете почати залежати від думки партнера чи думати, що вона для вас важлива. Однак наразі головне пам’ятати про власні інтереси та подбати про благополуччя партнера. У стосунках криється ваш ресурс.

Гороскоп для Раків

Нині дедалі більше виявляється необхідність виконувати якісь рутинні дії – зайнятися побутом чи облаштуванням свого робочого місця.

Ви можете протягом цього тижня привнести якісь новації на роботу. А ось улюблені справи та хобі можуть викликати роздратування, а точніше – неможливість ними займатися. Особливо конфліктними та критичними у цьому сенсі можуть бути четвер і п’ятниця. Отже, не варто розраховувати на задоволення від того, що ви робите. Важливо виконувати те, що маєте.

Гороскоп для Левів

Ваші сили та натхнення потроху зростають. Ви, на відміну від Раків, зможете цього тижня зайнятися тим, що вам подобається.

Це гарний час для відпочинку та відновлення. Сезон затемнень, в якому ми перебуваємо, вас, ймовірно, зачепив, тому вам необхідно якось розслабитися. Є можливість вирішити деякі питання, пов’язані з документами. Скористайтеся цим.

Гороскоп для Дів

Фокус вашої уваги одночасно на домівці, роботі та цілях. Вам потрібно балансувати, але найголовніше і найкраще, що ви можете зробити наразі – зайнятися плануванням та наведенням порядку вдома, на роботі та у своїй голові. У вас можуть бути цікаві зустрічі та нові знайомства, тож виносимо сміття у вечірніх сукнях.

Гороскоп для Терезів

Для вас це позитивний тиждень. Гарний час для вирішення фінансових питань. Можливо, не для вкладень, проте це залежить від ваших особистих показників народження та особистого гороскопу.

Ви можете ухвалити якісь вдалі рішення, виправити помилки у фінансах. Це також гарний період для того, щоб домовлятися з партнерами про бюджет, спільні витрати та фінанси.

Активізується сфера навчання та спілкування. Ви можете знайти однодумців – людей, які поділяють ваш світогляд та підтримують ваші позиції. Ось тільки в четвер і п’ятницю можуть виникнути якісь складні питання, конфлікти. Ці дні точно не підходять для покупок.

Гороскоп для Скорпіонів

Вас, як Левів, Водоліїв та Тельців, зачіпає нинішній сезон затемнень, але у вас навряд чи буде можливість відпочити. Важливими стають теми фінансів. Потрібно їх вирішувати.

Можливо, доведеться вирішувати якісь спірні питання, наприклад, партнерські взаємини. Найкраще, що ви можете зараз зробити – обговорювати проблеми відкрито, нічого не приховувати, промовляти ваші потреби.

Гороскоп для Стрільців

У вас починається сезон днів народження. Це дуже вдалий час для побудови планів, не тільки тому, що у вас починається особистий рік, але й тому, що цей тиждень сприяє цьому.

Наразі ви можете досить вдало спланувати і побачити можливі труднощі, зрозумівши, як їх краще обійти. Також цей сприятливий час для того, щоб зробити подарунок самому собі. Можна купити щось, але це має бути дещо практичне і таке, що ви давно хотіли придбати.

Гороскоп для Козерогів

Ви також можете зайнятися плануванням, особливо фінансовим, оскільки це позитивний період для практичних і потрібних покупок.

Ви можете відчути підтримку якихось покровителів. У найближчому оточенні можуть з’явитися люди, які допомагають вам. На роботі також є можливість вирішити складні та спірні моменти.

Четвер і п’ятниця досить конфліктні дні, в які ви можете сперечатися зі своїми партнерами та другими половинками, особливо з приводу фінансів.

Гороскоп для Водоліїв

Якщо затемнення 19 листопада якимось чином зачепило вас і стало початком конфлікту, то цього тижня можна трохи видихнути і переключитися на спілкування з людьми, які вас розуміють.

Це сприятливий період для зборів, участі в якихось групах, вечірках. Там ви можете знайти підтримку та цікавих співрозмовників. Проблеми, які могли виникнути у попередні тижні, наразі можуть вирішуватись через виважене, продумане обговорення. Логіка – ваша головна зброя на сьогодні.

Гороскоп для риб

Ваше сильне місце – це робота та цілі. Зараз ви можете зрозуміти, як досягти того, чого ви давно хотіли. Ви можете покластися на людей, які оточують вас, і знайти можливість вирішити якісь складні завдання за їхньою допомогою.

На роботі можливо занадто багато розмов. Постарайтеся не потонути в цих плітках і не закопуватись у дрібні деталі. Концентруйтесь на головному. Стратегічне планування – фішка цього тижня.