22 ноября Солнце переходит в знак Стрельца, а вслед за ним в среду, 24 ноября, переходит и Меркурий. Это во многом разгружает напряжение предыдущих недель и позволяет немного выдохнуть и расслабиться перед следующим затмением, которое состоится 4 декабря.

Детальный гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака составила астролог Анастасия Корытцева.

На этой неделе можно рассчитывать на возможность договориться. Это довольно романтичный период, в который вероятны новые знакомства и укрепление старых связей.

При этом мы в основном нацелены на серьезные отношения и на их поддержание в долгосрочной перспективе. Это в целом хорошее время для построения стратегических планов, но, возможно, еще не для активных начинаний.

Гороскоп для Овнов

У вас есть возможность договориться со своими партнерами о том, как взаимодействовать в дальнейшем. Вы можете сейчас выстраивать важные отношения и связи с людьми.

Если вы планируете начинать обучение, то это неплохая неделя. Также хорошее время для профилактики заболеваний, поддержания своего организма, введения новых диет и начала нового образа жизни.

Гороскоп для Тельцов

Вероятно, вы сейчас находитесь в обстоятельствах, которые не можете полностью контролировать, но и не нужно к этому стремиться. Наблюдайте и сохраняйте спокойствие. Ваша сила в рациональности и практичности.

Вам могут пригодиться знания образования, которое вы получили. Особенно для того, чтобы выстроить нужные отношения. На работе могут сгущаться тучи, но это все проходящее. Главное — не сдавать свои ценности и оставаться с тем, что вы считаете правильным.

Гороскоп для Близнецов

Обратите внимание на свое здоровье. Ваши силы сейчас на исходе. Вы можете ощущать истощение после сложной осени, но если вы не вовлекаетесь в какие-то слишком тяжелые конфликты, любите, жалеете, заботитесь о себе, то больших проблем быть не должно.

Во второй половине недели — со среды до четверга ваше внимание смещается в сторону партнерства, вы во многом можете начать зависеть от мнения партнера или думать, что оно для вас важно. Однако сейчас главное помнить о собственных интересах и позаботиться о благополучии партнера. В отношениях сейчас кроется ваш ресурс.

Гороскоп для Раков

Сейчас все больше проявляется необходимость выполнять какие-то рутинные действия — заняться бытом или обустройством своего рабочего места.

Вы можете в течение этой недели привнести какие-то новшества на работу. А вот любимые дела и хобби могут вызывать раздражение, а точнее — невозможность ими заниматься. Особенно конфликтными и критичными в этом смысле могут быть четверг и пятница. Так что не стоит рассчитывать на удовольствие от того, что вы делаете. Важно выполнять то, что должны.

Гороскоп для Львов

Ваши силы и вдохновение понемногу растут. Вы, в отличие от Раков, сможете на этой неделе заняться тем, что вам нравится.

Это хорошее время для отдыха и того, чтобы восстановиться. Сезон затмений, в котором мы находимся, вас, вероятно, задел, поэтому вам необходимо какое-то расслабление. Есть возможность решить и некие вопросы, связанные с документами. Воспользуйтесь этим.

Гороскоп для Дев

Фокус вашего внимания одновременно на доме, работе и целях. Вам нужно балансировать, но самое главное и лучшее, что вы можете сделать сейчас — заняться планированием и наведением порядка дома, на работе и в своей голове. У вас могут быть интересные встречи и новые знакомства.

Гороскоп для Весов

Для вас это позитивная неделя. Хорошее время для решения финансовых вопросов. Возможно, не для вложений, однако это зависит от ваших личных показателей рождения и личного гороскопа.

Вы можете принять какие-то удачные решения, исправить ошибки в финансах. Это также хороший период для того, чтобы договариваться с партнерами о бюджете, совместных расходах и финансах.

Активизируется сфера обучения и общения. Вы можете найти сейчас единомышленников — людей, которые разделяют ваше мировоззрение и поддерживают ваши позиции. Единственное, что в четверг и пятницу могут возникнуть какие-то сложные вопросы, конфликты. Эти дни точно не подходят для крупных покупок.

Гороскоп для Скорпионов

Вас, как Львов, Водолеев и Тельцов, задевает нынешний сезон затмений, но у вас вряд ли будет возможность отдохнуть. Важными становятся темы финансов. Нужно их решать.

Возможно, придется решать какие-то спорные вопросы, например, партнерские взаимоотношения. Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать — обсуждать возникшие проблемы открыто, без утайки, проговаривая ваши потребности.

Гороскоп для Стрельцов

У вас начинается сезон дней рождений. Это очень подходящее и удачное время для построения планов, не только потому, что у вас начинается личный год, но и потому что эта неделя способствует этому.

Вы сейчас можете довольно удачно спланировать и увидеть возможные трудности, поняв, как их лучше обойти. Также это благоприятное время для того, чтобы сделать подарок самому себе. Можно купить что-либо, но это должно быть нечто практичное, что вы давно хотели приобрести.

Гороскоп для Козерогов

Вы также можете заняться планированием, особенно финансовым, поскольку это позитивный период для практичных и нужных покупок.

Вы можете ощутить поддержку от каких-то покровителей. В близком окружении могут появиться люди, которые помогают вам. На работе также есть возможность решить сложные и спорные моменты.

Четверг и пятница довольно конфликтные дни, в которые вы можете спорить со своими партнерами и вторыми половинками, в особенности по поводу финансов.

Гороскоп для Водолеев

Если затмение 19 ноября каким-то образом задело вас и послужило началом конфликта, то на этой неделе можно немного выдохнуть и переключиться на общение с людьми, которые вас понимают.

Это благоприятный период для собраний, участия в каких-то группах, вечеринках. Там вы можете найти поддержку и интересных собеседников. Проблемы, которые могли возникнуть в предыдущие недели, сейчас могут разрешаться через взвешенное, продуманное обсуждение. Логика — ваше главное оружие на сегодня.

Гороскоп для Рыб

Ваше сильное место — это работа и цели. Сейчас вы можете понять, как достичь того, чего вы давно хотели. Вы можете опереться на людей, которые окружают вас, и найти возможность решить какие-то сложные задачи с их помощью.

На работе возможно слишком много разговоров. Постарайтесь не утонуть в этих сплетнях и не закапываться в мелкие детали. Концентрируйтесь на главном. Стратегическое планирование — фишка этой недели.