Докладний гороскоп на тиждень з 8 до 14 листопада 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цього тижня помітно посилюється романтичний настрій. Водночас чоловіки здаються більш активними і здатними на справжні подвиги заради кохання. Також цей тиждень вимагає великих витрат енергії, він може принести сильні конфлікти, що довго грають.

Якщо у лютому чи червні цього року у вас виникали складні конфліктні ситуації, то вони можуть повторитись зараз.

Головний рецепт – проявити агресію, якщо ви впевнені, що інакше ніяк.

Гороскоп для Овнів

У вас досить вдалий тиждень з точки зору доходу, можливе успішне вирішення фінансових питань. Можна йти до керівництва, щоб прозвітувати про свою роботу та попросити добавки до зарплати. Але в той самий час можливі конфлікти з колегами, групою людей, з якою ви пов’язані фінансово, а також можуть бути проблеми через неправильно розподілений бюджет або витрати. У стосунках із партнерами конфлікти можна вирішити, якщо підійти до них із позиції логіки, відкинувши емоції.

Гороскоп для Тельців

Будьте обережними, вступаючи у конфлікти. Дуже агресивний тиждень, коли ваші недоброзичливці відкрито виступають проти вас. Ви зараз схильні до імпульсивних дій, і від цього варто застерегти, оскільки найкращою тактикою буде дотримання плану, зважений розрахунок та пошук компромісних рішень, в яких ви не повинні забувати про свої інтереси. Намагайтеся не реагувати на різкі слова від партнерів. Чим холоднокровнішими ви будете, тим успішніше вирішуватимуться конфлікти.

Гороскоп для Близнюків

Ваш гострий язик зараз може зіграти не найкращу роль. Особливо це стосується стосунків із підлеглими та атмосфери в колективі. Важливо визнавати авторитети людей, які стоять не тільки вище за вас, а й нижче. Загалом, це правильний час для того, щоб займатися буденними справами, доробляти те, на що зазвичай не вистачало часу чи бажання. Головне, не зациклюватись на критиці як інших, так і самого себе.

Гороскоп для Раків

У вас найбільша складність цього тижня – тема просування ваших улюблених проектів. Можуть турбувати конфлікти з дітьми, можливі несподіванки з боку колег, а також від тих, на кого ви звикли покладатися. Найбільш конфліктними будуть середа та четвер. Натомість є певна розрядка у стосунках із партнерами. Ви можете знайти нові знайомства, несподівані романтичні пригоди.

Гороскоп для Львів

Тиждень складний і напружений, особливо у стосунках зі старшими, партерами, керівництвом. Можуть бути несподівані сварки аж до скандалів, особливо, якщо у вас є довготривалі конфлікти, які тягнуться з лютого чи червня цього року. Ви можете відчути, що у вас відбувається певне повернення в минуле. Варто триматися за виконання обіцянок, рутинні справи. Ви можете в незвичайних або складних ситуаціях сильно втомлюватися, але, зайнявшись якоюсь звичайною справою (наприклад, прибиранням будинку), вам вдасться відновити свій ресурс. Також не варто плутати особисте з роботою. Краще не заводити романів на роботі, тому що надалі вони можуть заважати.

Гороскоп для Дів

Зараз ви як ніколи легко спалахуєте, вас все дратує. Намагайтеся знизити планку своєї критичності. Краще не втручатися в ситуації, які не мають прямого відношення до вас. Можна серйозно зіпсувати стосунки з близькими та рідними. У вас зараз можуть з’являтися нові стосунки, зокрема, романтичні. Непоганий час для того, щоб вирушити на якусь пригоду, дати собі можливість відпочити та розважитись.

Гороскоп для Терезів

У вас можливе загострення у фінансовому плані. Можуть бути втрати, тож це поганий період для вкладень. Ви можете виявитися втягнутими у суперечки через фінанси, нерухомість або іншу власність. У той самий час ви зараз здатні виважено та цілеспрямовано пояснювати свою позицію, і у конфліктних ситуаціях можете опинитися на висоті. Тому не варто уникати певних суперечок. Проте важливо розібратися в причинах ситуації, що склалися, перш ніж починати переконувати когось.

Гороскоп для Скорпіонів

Так само, як для Тельців, Львів та Водоліїв, це досить складний час. Але ви зараз на висоті. Ви здатні пробити стіну своєю завзятістю, енергією. У вас багато сил та можливостей дійсно відстояти своє право. Однак будьте обережні з вибором тих, з ким ви входитимете в конфлікт, а також того, з приводу чого є сенс сперечатися. У конфлікті є можливість втратити людей, яких ви любите і цінуєте. У особистих стосунках є сенс йти шляхом компромісу, шукати можливості, щоб обговорити складні моменти. А у роботі навпаки краще наполягати на своєму.

Гороскоп для Стрільців

Ви зараз можете обирати, чим займатися, з ким спілкуватися, кого усувати. Загальна конфліктність навколо не повинна надто сильно на вас вплинути, хіба що вона торкнеться якихось інших точок гороскопу. У фінансових питаннях ви на підйомі, можуть прийти додаткові доходи, подарунки. Можна робити покупки. Однак побережіть своє здоров’я, можуть з’явитися несподівані та неприємні загострення. Також вас можуть втягнути в якісь плітки. Крім того, хтось може говорити у вас за спиною, що здатне вам нашкодити. Але чесна та відкрита позиція допоможе перемогти будь-яке зле слово.

Гороскоп для Козерогів

Вам доведеться вступити в полеміку з колегами або групою людей, які можуть ставити під сумнів вашу думку та авторитет. Також будьте обережними з фінансами, не варто зараз купувати щось або вкладати гроші. Імовірні втрати через вкладення, особливо якщо вони пов’язані з групою людей. Будьте обережні з обіцянками, ви можете зараз взяти на себе занадто багато зобов’язань, зокрема фінансові.

Гороскоп для Водоліїв

Основна напруга продовжується на роботі. Загалом, ви зараз проходите певне випробування з приводу того, наскільки ви відповідаєте займаній посаді, чи зможете потягнути все, що на себе взяли. Зараз життя перевіряє, чи все вам потрібно з того, що ви взяли на себе. Будьте уважні до себе, свого стану та здоров’я. Пам’ятайте, що, вкладаючи в досягнення більше, ви отримуєте перешкоди. Однак це не означає, що потрібно сидіти склавши руки. Можливо, поки що варто реагувати, але не активно просувати свої ідеї. Так ви зможете заощадити сили, вони вам потім знадобляться. Зараз краще не займатися крупними проектами, а побути із самим собою.

Гороскоп для Риб

Ваша складна тема цього періоду – це репутація та авторитет. Будьте обережні, якщо ви займаєтеся рекламою, піаром, просуванням, тому що можете сказати зайве, десь перейти комусь дорогу. Будьте обережні з обіцянками, а також для того, щоб покладатися на обіцянки інших людей. Те, де ви можете знайти опору – це люди, які з вами на одній хвилі. Вони готові вас підтримати, є можливість сформувати команду. Партнери як ділові, так і особисті можуть бути різкими, критичними, тому треба обирати гнучкішу позицію.