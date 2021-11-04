Подробный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

На этой неделе заметно усиливается романтичное настроение. При этом мужчины кажется более активными, и способными на настоящие подвиги во имя любви. Также эта неделя требует больших затрат энергии, она может принести сильные и долго играющие конфликты.

Если в феврале или июне этого года у вас возникали сложные конфликтные ситуации, то они могут повториться сейчас.

Основной рецепт — проявлять агрессию, если вы уверенны, что иначе никак.

Гороскоп для Овнов

У вас довольно удачна неделя с точки зрения дохода, возможно успешное разрешение финансовых вопросов. Можно идти к начальству, чтобы отчитаться о своей работе и попросить добавки к зарплате. Но в то же время возможны конфликты с коллегами, группой людей, с которой вы связанны финансово, а также могут быть проблемы из-за неправильно распределенного бюджета или трат. В отношениях с партнерами конфликты можно разрешить, если подойти к ним с позиции логики, отбросив эмоции.

Гороскоп для Тельцов

Будьте осторожными, вступая в конфликты. Может быть очень агрессивная неделя, когда ваши недоброжелатели открыто выступают против вас. Вы сейчас склонны к импульсивным действиям, и от этого стоит предостеречь, так как наилучшей тактикой будет следование плану, взвешенный расчет и поиск компромиссных решений, в которых вы не должны забывать о своих интересах. Постарайтесь не реагировать на резкие слова от партнеров. Чем более хладнокровными вы будете, тем более успешно разрешаться конфликты.

Гороскоп для Близнецов

Ваш острый язык сейчас может сыграть не лучшую роль. Особенно это касается отношений с подчиненными и атмосферы в коллективе. Важно признавать авторитеты людей, который стоят не только выше вас, но и ниже. В целом, это правильное время для того, чтобы заниматься рутинными делами, доделывать на, что обычно не хватало времени или желания. Главное, не зацикливаться на критике как других, так и самого себя.

Гороскоп для Раков

У вас наибольшая сложность на этой неделе — тема продвижения ваших любимых проектов. Могут беспокоить конфликты с детьми, возможны неожиданности со стороны коллег, от тех, на кого вы привыкли полагаться. Наиболее конфликтными будут сред и четверг. Зато есть некая разрядка в отношениях с партнерами. У вас могут быть новые знакомства, неожиданные романтические приключения.

Гороскоп для Львов

Неделя сложная и напряженная, особенно в отношениях со старшими, партерами, начальством. Могут быть неожиданные ссоры вплоть до скандалов, особенно, если вас есть долгоиграющие конфликты, которые тянуться с февраля или июня этого года. Вы можете ощутить, что у вас происходите некий возврат в прошлое. Стоит держаться за выполнение обещаний, рутинные дела. Вы можете в необычных или трудных ситуациях сильно уставать, но занявшись каким-то обычным делом (например, уборка дома) у вас получится восстановить свой ресурс. Также не стоит путать личное с работой. Лучше не заводить романов на работе, так как в дальнейшем они могут вам помешать.

Гороскоп для Дев

Сейчас вы как никогда легко вспыхиваете, вас мое многое раздражать. Постарайтесь снизить планку своей критичности. Лучше не вмешиваться в ситуации, которые не имеют к вам прямого отношения. Можно серьезно испортить отношения с близкими и родными. У вас сейчас могут появляться новые отношения, в частности романтические. Неплохое время для того, чтобы отправиться на какое-то приключение, дать себе возможность отдохнуть и развлечься.

Гороскоп для Весов

У вас возможно обострение в финансовом плане. Могут быть потери, поэтому это плохой период для вложений. Вы можете оказаться втянутыми в споры из-за финансов, недвижимости или другой собственности. В то же время вы сейчас способны взвешенно и целенаправленно объяснять свою позицию, и в конфликтных ситуациях можете оказаться на высоте. Поэтому не стоит избегать неких спор. Тем не менее важно разобраться в причинах, сложившиеся ситуации прежде, чем начинать убеждать кого-то.

Гороскоп для Скорпионов

Так же, как для Тельцов, Львов и Водолеев, это довольно сложное время. Но вы сейчас на высоте. Вы способны пробить стену своим упорством, энергией. У вас много сил и возможностей действительно отстоять свое право. Однако будьте осторожны с выбором тех, с кем вы будете входить в конфликт, а также того, по поводу чего есть смысл спорить. В конфликте есть вероятность потерять людей, которых вы любите и цените. В личных отношениях есть смысл идти по пути компромисса, искать возможности, чтобы обсудить сложные моменты. А в работе наоборот лучше настаивать на своем.

Гороскоп для Стрельцов

Вы сейчас вольны выбирать, чем заниматься, с кем общаться, кого отстранять. Общая конфликтность вокруг не должна слишком сильно на вас повлиять, разве что она затронуть, какие-то другие точки гороскопа. В финансовых вопросах вы на подъеме, могут прийти дополнительные доходы, подарки. Можно делать покупки. Однако поберегите свое здоровье, могут появиться неожиданные и неприятные обострения. Также вы можете оказаться в тянутыми в какие-то сплетни. Кроме того, кто-то может говорить у вас заспанной, что способно вам навредить. Но честная и открытая позиция поможет победить любое злое слово.

Гороскоп для Козерогов

Вам придется вступить в полемику с коллегами или группой людей, которые могут подвергать сомнению ваше мнение и авторитет. Также будьте осторожными с финансами, не стоит сейчас покупать что-либо или вкладывать деньги. Вероятны потери из-за вложений, особенно, если они связанны с группой людей. Будьте осторожны с обещаниями, вы можете сейчас взять на себя слишком много обязательств, в том числе финансовых.

Гороскоп для Водолеев

Основное напряжение продолжается на работе. По сути вы сейчас проходите некое испытание по поводу того, насколько вы соответствуете занимаемой должности, сможете ли потянуть все, что на себя взяли. Сейчас жизнь проверяет все ли вам нужно из того, что вы взяли на себя. Будьте внимательны к себе, своему состоянию и здоровью. Помните о том, что, вкладывая в достижение больше, вы получаете препятствия. Однако это не означает, что нужно сидеть сложа руки. Возможно пока стоит реагировать, но не активно продвигать свои идеи. Так вы сможете сэкономить сил, они вам потом понадобятся. Сейчас лучше не вовлекаться в крупные проекты, а побыть с самим собой.

Гороскоп для Рыб

Ваша сложная тема этого периода — это репутация и авторитет. Будьте осторожны, если вы занимаетесь рекламой, пиаром, продвижением, так как можете сказать лишнее, где-то переступить кому-то дорогу. Будьте осторожны с обещаниями, а также с тем, чтобы полагаться на обещания других людей. То, где вы можете найти опору — это люди, которые с вами на одной волне. Они как раз готовы вас поддержать, есть возможность сформировать команду. Партнеры как деловые, так и личные могут быть резкими, критичными, с ними нужно выбирать более гибкую позицию.