Докладний гороскоп на тиждень з 11 до 17 жовтня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Протягом усього тижня ми можемо відчувати підйом оптимізму. Тиждень підходить для об’єднання людей навколо якоїсь мети, але цим можуть скористатися і ті, хто має владу. Ви самі можете скористатися сприятливою обставиною, щоб вплинути на інших людей, але і на вас можуть тиснути. Будьте обережними під час вибору лідера, за яким підете. Також звертайте увагу на методи, які ви обираєте для впливу, і зверніть увагу, які інструменти використовують проти вас. Це не завжди погано. Можливо, ви можете стати учасником якогось цікавого проекту. Хоча пильнуйте, щоб ніхто не переходив ваші кордони.

Гороскоп для Овнів

Вам зараз просто показано розповідати, доводити іншим людям про переваги роботи і партнерства з вами. Ви зараз здатні надихнути людей, але робіть це тактовно з урахуванням мотивації людей навколо, і розумінням їхніх бажань. Під кінець тижня можливі приємні зустрічі, зокрема, з людьми, яких ви знаєте багато років, але водночас давно не бачили.

Гороскоп для Тельців

Ваша увага прикута до роботи, до вирішення питань, пов’язаних з організацією команди. Керівництво буде прихильним до вас, тому скористайтеся цим часом, щоб обговорити якісь складні питання, які ви давно відкладали. Водночас пам’ятайте, що ваш ресурс лежить в енергії інших людей. Важливо приймати допомогу від інших, обережніше та акуратніше ставитися до зобов’язань, які ви даєте, бо зараз чудово працює приказка: що посієш, те й пожнеш.

Гороскоп для Близнюків

Чудовий час для проведення навчальних заходів, семінарів, курсів. Хороший період для того, щоб зібрати групу учнів або зустрітися зі своїми однокурсниками, однокласниками. У рішеннях, які стосуються реклами, просування, поширення інформації про себе, важливо розуміти, що ви повинні любити свою справу.

Гороскоп для Раків

Для вас цей тиждень промине у вирішенні питань з нерухомістю. Можливо, з виплатою кредитів або проханням про нього. Не можна сказати, що це оптимальний час для таких кроків, але він змушує займатися своїм доходом і фінансовими зобов’язаннями. Найгостріші проблеми можуть виникнути на початку тижня – понеділок, вівторок. Також зверніть увагу на взаємини з вашими близькими на вихідних. Можуть бути розчарування.

Гороскоп для Левів

Можете відчувати некомфортний, неприємний стан, коли ви не найкращі, не найсильніші. Зараз дуже важливим буде вміння домовлятися, талант намацати те, що рухає людьми навколо вас, знайти з ними спільну мову. Вам доведеться повертатися до якихось старих проблем, які тягнулися із зими минулого року. Сприймайте цей період як навчання, підвищення своєї кваліфікації, щоб надалі ви могли діяти більш впевнено та успішно.

Гороскоп для Дів

Грошові питання будуть головними. Можна і потрібно підходити до керівництва з проханням переглянути зарплату або систему оплати. Також важливо бути обережними з придбаннями. Не варто витрачати зараз дуже багато. Нові проекти теж краще не починати, але над старими можна поекспериментувати.

Гороскоп для Терезів

У вас буде дуже жвавий тиждень. Вирішується багато питань, можливе приємне спілкування, знайомство. Ваш ресурс зараз лежить у стосунках з близькими людьми, спирайтеся на тих, кого ви добре знаєте, бо вони можуть і підтримати, і дати необхідну пораду.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваша сила зараз не в пробивному характері, а у збиранні потрібної інформації, в докладному підході до проблеми. Якась прихована інформація може проявитися, таємні доброзичливці можуть виявитися корисними. У фінансовому сенсі ситуація налагоджується, можуть бути цікаві пропозиції щодо заробітку. Однак з витратами варто бути обережнішими, особливо наприкінці тижня.

Гороскоп для Стрільців

У вас може бути відчуття, що життя зупинилося, все стопориться, не виходить просунути ідеї та проекти, але це тимчасово. Зараз вам потрібно набратися сил, їх можна черпати від спілкування з іншими людьми. Через тиждень-півтора ви зрозумієте, що відбувся розворот на краще і можна рухатися вперед. Особливу увагу приділіть соціальному спілкуванню, колегам, групі, в якій працюєте. Хороший період для того, щоб закріпитися в цій групі. Також у цей час ви можете переконати і надихнути людей слідувати за вами.

Гороскоп для Козерогів

Козероги, як і Стрільці, можуть відчувати певний застій, але це момент перед рухом вгору, який почнеться вже наступного тижня. Однак все може виявитися не таким оптимістичним, як ви плануєте зараз, бо в листопаді та грудні ймовірні кризові моменти. Тому цей рух вперед може бути з певними перешкодами. Проте збирайтеся з силами і виконуйте задумане, акцент на роботі, кар’єрі та на тому, щоб закріпитися у статусі, який маєте зараз.

Гороскоп для Водоліїв

У вас триває період зростання, посилення своїх позицій, хоча зараз все відбувається повільніше і не так плавно, як хотілося б. Але є можливість спертися на власний досвід. Також певну радість будуть приносити люди, з якими ви працюєте. Ви можете спиратися на маси, брати участь у великих заходах, адже звідти приходить натхнення рухатися вперед. В особистому житті може спостерігатися зміцнення, стабільність. Ви можете покластися на партнера і навіть делегувати йому частину своїх зобов’язань.

Гороскоп для Риб

У вас зараз може бути стан заниженої самооцінки, невиправданих очікувань. Але це тимчасовий стан. Ви відчуєте, що є куди йти і чого прагнути. Однією з важливих тем тижня буде – вирішення фінансових питань. Однак це не найкращий період для великих покупок. Швидше, тут питання в зобов’язаннях, поверненні боргів. Також ви можете спиратися на ресурси інших людей, не бійтеся залучати їхні фінанси до своїх проектів.