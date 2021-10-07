Подробный гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

В течение всей недели мы можем испытывать подъем оптимизма. Неделя подходит для объединения людей вокруг какой-то цели, но этим могут воспользоваться и те, кто имеет власть. Вы сами можете воспользоваться благоприятным обстоятельством, чтобы повлиять на других людей, но и на вас могут надавить. Будьте осторожны при выборе лидера, за которым последуете. Также обратите внимание на методы, которые вы выбираете для воздействия, и на то, какие инструменты используют против вас. Это не всегда плохо. Возможно, вы можете стать участником какого-то интересного проекта. Хотя следите, чтобы никто не переходил ваши границы.

Гороскоп для Овнов

Вам сейчас просто показано рассказывать, доказывать другим людям о преимуществах работы и партнерства с вами. Вы сейчас способны вдохновить людей, но делайте это тактично, с учетом мотивации окружающих, и пониманием их желаний. Под конец недели возможны приятные встречи, в частности, с людьми, которых вы знаете много лет, но в то же время давно не видели.

Гороскоп для Тельцов

Ваше внимание приковано к работе, к решению вопросов, связанных с организацией команды. Начальство будет благосклонно к вам, поэтому используйте это время, чтобы обсудить какие-то сложные вопросы, которые вы давно откладывали. При этом помните, что ваш ресурс лежит в энергии других людей, важно принимать помощь от других, более осторожно и аккуратно относиться к обязательствам, которые вы даете, так как сейчас отлично работает поговорка: что посеешь, то и пожнешь.

Гороскоп для Близнецов

Отличное время для проведения обучающих мероприятий, семинаров, курсов. Хороший период для того, чтобы собрать группу учеников или встретиться со своими однокурсниками, одноклассниками. В решениях, которые касаются рекламы, продвижения, распространения информации о себе, важно понимать, что вы должны любить свое дело.

Гороскоп для Раков

Для вас эта неделя пройдет в решении вопросов с недвижимостью. Возможно, с выплатой кредитов или просьбой о нем. Нельзя сказать, что этот период оптимален для этого, но он вынуждает заниматься своим доходом и финансовыми обязательствами. Наиболее острыми проблемы могут быть в начале недели — понедельник и вторник. Также обратите внимание на взаимоотношения с вашими близкими на выходных. Могут быть разочарования.

Гороскоп для Львов

Вы можете испытывать некомфортное, неприятное состояние, когда вы не самые лучшие, не самые сильные. Сейчас очень важным будет умение договариваться, талант нащупать то, что движет окружающими, найти с ними общий язык. Вам придется возвращаться к каким-то старым проблемам, которые тянулись с зимы прошлого года. Воспринимайте этот период как обучение, повышение своей квалификации, чтобы в дальнейшем вы могли действовать более уверенно и успешно.

Гороскоп для Дев

Денежные вопросы — во главе угла. Можно и нужно подходить к начальству с просьбой пересмотреть зарплату или систему оплаты. Также важно быть осторожными с приобретениями. Не стоит сейчас тратить очень много. Новые проекты тоже лучше не начинать, но над старыми можно поэкспериментировать.

Гороскоп для Весов

У вас будет очень оживленная неделя. Решается много вопросов, возможно приятное общение, знакомство. Ваш ресурс сейчас лежит в отношениях с близкими людьми, опирайтесь на тех, кого вы хорошо знаете, так как они могут и поддержать, и дать необходимый совет.

Гороскоп для Скорпионов

Ваша сила сейчас не в пробивном характере, а в сборе нужной информации, в обстоятельном подходе к проблеме. Какая-то скрытая информация может проявиться, тайные доброжелатели могут оказаться полезными. В финансовом плане ситуация налаживается, могут быть интересные предложения относительно заработка. Однако с расходами стоит быть осторожней, особенно в конце недели, можете потратить лишнее.

Гороскоп для Стрельцов

У вас может быть ощущение, что жизнь остановилась, все стопорится, не получается продвинуть идеи и проекты, но это временно. Сейчас вам нужно набраться сил, их можно черпать от общения с другими людьми. Через неделю-полторы вы поймете, что произошел разворот к лучшему и можно двигаться вперед. Особое внимание уделите социальному общению, коллегам, группе, в которой работаете. Хороший период для того, чтобы закрепиться в этой группе. Также в это время вы можете убедить и вдохновить людей следовать за вами.

Гороскоп для Козерогов

Козероги, как и Стрельцы, могут испытывать определенный застой, но это момент перед движением вверх, который начнется уже на следующей неделе. Однако все может оказаться не таким оптимистичным, как вы планируете сейчас, потому что в ноябре и декабре вероятны кризисные моменты. Поэтому это движение вперед может быть с определенными препятствиями. Однако собирайтесь с силами и выполняйте задуманное, акцент на работе, карьере и на том, чтобы закрепиться в статусе, который имеете сейчас.

Гороскоп для Водолеев

У вас продолжается период роста, усиления своих позиций, хотя сейчас все происходит медленнее и не так плавно, как хотелось бы. Но есть возможность опереться на собственный опыт. Также определенную радость будут приносить люди, с которыми вы работаете. Вы можете опираться на массы, участвовать в крупных мероприятиях, ведь оттуда приходит вдохновение двигаться вперед. В личной жизни может наблюдаться укрепление, стабильность. Вы можете положиться на партнера и даже делегировать ему часть своих обязательств.

Гороскоп для Рыб

У вас сейчас может быть состояние заниженной самооценки, неоправданных ожиданий. Но это временное состояние. Вы почувствуете, что есть куда идти и к чему стремиться. Одной из важных тем недели будет решение финансовых вопросов. Однако это не лучший период для крупных покупок. Скорее, здесь вопрос в обязательствах, возврате долгов. Также вы можете опираться на ресурсы других людей, не бойтесь привлекать их финансы в свои проекты.