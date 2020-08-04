Гороскоп на 4 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку вчить Терези уникати проблем, Левів зустрічати їх обличчям до обличчя, а Скорпіонів – хоча б дивитися під ноги.

Овен

Двійка посохів

Поки Овни ще стоять на порозі, хоча вже час вирішити – хочете ви залишитись у зоні комфорту чи спробувати знайти щось більше. Якщо хочете більшого, починайте діяти. Якщо хочете комфорту, згадайте свої мрії. Згадали? Тепер прощайтесь з ними назавжди.

Телець

Башта

У вівторок Тельці десь у процесі читання гороскопу на 4 серпня за картами таро почують, як тріщить фундамент, який вони закладали. Ви можете ще спробувати врятувати те, що створили з такою любов’ю. Але краще запам’ятати свої помилки і почати наново, з самого початку.

Близнюки

Десятка чаш

Близнюки сьогодні люблять світ, як себе, а світ любить їх, як тортик – тобто дуже сильно і в будь-який момент часу. Дуже вдалий день, коли можуть здійснюватись старі і нові мрії.

Рак

Трійка пентаклів

Всі наради Раків будуть продуктивними, робочі чати приємними. Взагалі будь-яке спілкування складається сьогодні вдало. Один із тих днів, коли людина у черзі може відкрити таємницю філософського каменю, а сусід покличе з собою працювати на Ілона Маска.

Лев

Дев’ятка мечів

Старі проблеми можуть повернутися сьогодні до життя. Якщо Леви не знайдуть спосіб вирішити їх, а не, як завжди, просто уникнути, вони повертатимуться знову і знову. Наберіться сміливості, візьміть когось у підтримку – і просто покінчіть з цим раз і назавжди.

Діва

П’ятірка мечів

Гороскоп на 4 серпня 2020 окремо просить Дів збавити оберти. Навіть якщо ви праві, не добивайте людей своєю правотою. Ви виграєте битву, але програєте стосунки з тими, кого розіб’єте у суперечці. Подумайте, чи потрібно воно вам.

Терези

Перевернута Шістка мечів

Найрозумніше за все Терезам сьогодні уникати будь-який складних проблем, тому що всі їхні проблеми сьогодні – не з тих, що їх можна вирішити лише власними силами. Навіть якщо вам дуже хочеться розібратися з усім, зупиніться. Почекайте хоча б до завтра.

Скорпіон

Перевернутий Дурень

Скорпіони занадто поспішають весь день і забувають не те, що думати на два кроки вперед, а хоча б перевіряти, чи приїхав ліфт перш, ніж іти в порожню шахту. Пам’ятайте про це і старайтесь робити хоча б маленьку паузу перед тим, як сказати або зробити те, що дуже хочеться.

Стрілець

Сімка пентаклів

Активних дій гороскоп на 4 серпня Стрільцям не обіцяє. Все, що потрібно для вдалого завершення справ, ви вже зробили. Виправляти і додавати вже нічого не можна. Тепер просто чекайте, доки не стане зрозуміло, достатньо цього чи ні.

Козеріг

Дев’ятка посохів

Козерогам буде складно, але вони справлялись і не з таким. Просто зберіться з силами і проживіть цей один день. Багато що може піти не так, але якщо ви не опустите руки, під кінець дня все налагодиться.

Водолій

Перевернута П’ятірка пентаклів

Все, що було не так у Водоліїв, тепер налагоджується. Більше того – саме сьогодні ви зрозумієте, що весь минулий негативний досвід не просто стався, а змінив вас як людину, зробив обережнішими, уважнішими та добрішими.

Риби

Смерть

Ось-ось Риби запливуть до нового етапу свого життя на якомусь веселому водяному матрасику. Не опирайтесь цьому, пливіть. Життя саме принесе вас туди, де вам зараз потрібно бути.

Гороскоп 2020 на серпень

Зірки обіцяють дуже напружений період у першій половині місяця, але друга буде сповнена приємних сюрпризів.

Багатьом знакам зодіаку гороскоп 2020 на серпень принесе радість та щастя.

Цьому сприятиме Уран – планета революцій, несподіваних оновлень і вищого розуму, який з 16 серпня перейде в фазу ретроградного руху і буде в ній перебувати до 14 січня 2021 року.

Джерело: А как вам такой расклад