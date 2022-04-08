Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Як святкують Вербну неділю: традиції, прикмети та заборони

8 Квітня 2022, 07:57
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як святкують Вербну неділю: традиції, прикмети та заборони

Вербну неділю святкують на шостому тижні Великого посту, за сім днів до Великодня.

У 2022 році Вербна неділя припадає на 17 квітня, коли християни західного обряду святкуватимуть Великдень.

Більше про традиції Вербної неділі 2022, заборони та прикмети 17 квітня читайте в матеріалі.

Вербну неділю називають також Входом Господнім у Єрусалим або Пальмовою неділею. Кажуть, саме в цей день Ісус Христос в’їхав у Єрусалим, де жителі вітали його пальмовими гілками.

Власне, звідти і пішла традиція святити вербу. Але через те, що в Україні пальми не ростуть, гілочки замінили на вербові. Це дерево символізує пробудження і нове життя.

Що роблять у Вербну неділю – головні традиції

Традиції на Вербну неділю розпочинаються днем раніше – з Лазаревої суботи (16 квітня). На світанку люди зрізають гілочки верби, які вже наступного дня понесуть до церкви.

Ввечері намагаються відмовитися від важкої роботи, натомість готують святковий стіл.

У Вербну неділю люди приходять до церкви з гілочками верби. Найчастіше це котики, прикрашені святковими стрічками. Після служби священник кропить гілки свяченою водою.

Виходячи з церкви, люди жартома б’ють один одного вербовими гілками та примовляють Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, недалечко – червоне яєчко!

Якщо ви не маєте можливості піти до церкви, освятити вербу можна вдома.

Достатньо купити гілочки верби, окропити їх святою водою і прочитати молитву:

Освячуються верби ці, Благодаттю Всесвятого Духа і окропленням цієї води священні, в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Читайте також:
Як святкують Вербну неділю: традиції, прикмети та заборониЛазарева субота: історія, традиції та заборони свята

Що робити з вербою після свята

Освячені гілочки верби несуть додому. Її можна розкласти під іконами чи просто поставити у вазу.

Зазвичай гілочки верби зберігають цілий рік – до наступного свята. Аби доповнити вербою інтер’єр, можна зробити з неї вінки чи букети.

Вербну неділю святкують щороку зі свіжими гілочками. Якщо не знаєте, куди подіти минулорічну вербу, маємо кілька варіантів.

Засохлі букети можна скласти в лісі біля кущів верби. Якщо гілочки верби пустили молоді пагони, висадіть їх у землю, краще на березі річки чи в лісі.

Чимало вірян відносять гілочки до церкви, де спалюють із молитвами. Однак спалити вербу можна і вдома, висипавши попіл під дерево в саду.

Народні прикмети на Вербну Неділю

У народі до верби ставилися з повагою, тому з рослиною пов’язано чимало прикмет.

Верба, яка росте біля криниці, нібито вберігає воду від злих сил.

А якщо ковтнути кілька котиків дорогою із церкви, не буде лихоманки та не болітиме горло.

  • Якщо Вербна неділя без заморозків, урожай фруктів буде щедрим.
  • Сонячна погода у Вербну неділю обіцяла тепле літо.
  • Сильний вітер у Вербну неділю – влітку погода буде змінною.
  • Дощ на Вербну неділю обіцяв хороший урожай.
  • Мороз на Вербну неділю – до гарного врожаю ярових хлібів.
Читайте також:
Як святкують Вербну неділю: традиції, прикмети та заборониКоли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень

Заборони у Вербну неділю

Вербна неділя припадає на період Великого посту, тому існує чимало обмежень у харчуванні в цей період. Із м’ясом і молочкою доведеться почекати, святкова вечеря має бути пісною (овочі та фрукти). Втім із нагоди свята церква дозволяє у Вербну неділю з’їсти рибу та випити трохи вина.

Крім того, у Вербну неділю не можна:

  • важко працювати;
  • прибирати, шити і в’язати;
  • сваритися чи тримати на когось образи;
  • одружуватися, вінчатися чи справляти хрестини;
  • влаштовувати гучні вечірки та застілля.

Якщо є можливість, не залишайтеся у Вербну неділю наодинці. Це сімейне свято, яке краще зустрічати в колі рідних.

Читайте також:
Як святкують Вербну неділю: традиції, прикмети та заборони5 найкращих рецептів пасок на Великдень 2022

Теги
Великдень , Вербна неділя
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь