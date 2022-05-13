Гороскоп на 14 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 14 травня радить не ухвалювати спонтанних рішень і робити все в задоволення – спокійно та без поспіху.

Перша половина дня має більш сприятливий ефект, запевняє астролог Дмитро Вартанян.

– Якщо ви хочете жити в ритмі з законами Всесвіту, то я нагадую вам, що суботу найкраще присвячувати або відпочинку, або спокійним домашнім справам і турботам. Стародавні мудреці казали, що відпочинок у суботу продовжує життя людині.

Якщо ви вирішите день присвятити роботі, вона підходить для укладання угод, зустрічей із клієнтами та ділових проектів. Але будьте уважні та не ухвалюйте необдуманих рішень – зараз є вплив ретроградного Меркурія і наближається місячне затемнення.

Друга половина дня після 12.52 несприятлива для важливих справ, поїздок і ухвалення рішень. Бажано відвести її під спокійну прогулянку на природі, читання розвиваючої книги або спілкування з друзями.

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся робити це без поспіху та не втомлюватись.

Субота – день Сатурна. Одяг чорного та темно-синього кольору допоможе зосередитися та ухвалювати правильні, усвідомлені рішення.