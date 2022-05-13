Гороскоп на 14 мая советует не принимать спонтанных решений и делать все в удовольствие — спокойно и без спешки.

Первая половина дня с более благоприятным эффектом, уверяет астролог Дмитрий Вартанян.

— Если вы хотите жить в ритме с законами Вселенной, то я напоминаю вам, что субботу лучше всего посвящать либо отдыху, либо спокойным домашним делам и заботам. Древние мудрецы говорили, что отдых в субботу продлевает жизнь человеку.

Если вы решите день посвятить работе, она подходит для заключения сделок, встреч с клиентами и деловых проектов. Но будьте внимательны и не принимайте необдуманных решений — сейчас есть влияние ретроградного Меркурия и приближающееся лунное затмение.

Вторая половина дня после 12.52 неблагоприятна для важных дел, поездок и принятий решений. Желательно отвести ее под спокойную прогулку на природе, чтение развивающей книги или общению с друзьями.

Чем бы вы сегодня не занимались, старайтесь делать это без спешки и не переутомляться.

Суббота — день Сатурна. Одежда черного и темно-синего цвета поможет сосредоточиться и принимать правильные, осознанные решения.