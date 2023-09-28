Після перемоги України у війні Росія захоче реваншу, він цілком можливий у період 2031-2032 років.

Про це у своєму Telegram-каналі написав астролог Дмитро Уранус.

– Карта сувернітету України (16.07.1990) попереджає нас про те, що рашистський реванш цілком можливий у період 2031-2032 років. У дирекціях Марс (планета 8 сектора) вийде на середину неба карти, це класична формула смерті, вбивства та війни. Повний кінець суверенітету цілком можливий у ті роки, – йдеться у повідомленні.

За словами Урануса, “якісь проблеми і загрози для країни почнуть назрівати вже з 2029-го”, тому Україні вкрай важливо вступити в ЄС і НАТО до цього періоду.

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