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Астрология

Формула смерти и войны: астролог предсказал, когда возможен реванш войск РФ

28 сентября 2023, 15:20
Валентина Чорна редактор ленты
війна в Україні

После победы Украины в войне Россия захочет реванша, он вполне возможен в период 2031-2032 годов.

Об этом в своем Telegram-канале написал астролог Дмитрий Уранус.

— Карта сувернитета Украины (16.07.1990) предупреждает нас о том, что рашистский реванш вполне возможен в период 2031-2032 годов. В дирекциях Марс (планета 8 сектора) выйдет на середину неба карты, это классическая формула смерти, убийства и войны. Полный конец суверенитета вполне возможен в те годы, — говорится в сообщении.

По словам Урануса, “какие-то проблемы и угрозы для страны начнут назревать уже с 2029-го”, поэтому Украине крайне важно вступить в ЕС и НАТО до этого периода.

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В каком году, согласно прогнозу астролога, Украина станет частью Европейского Союза — читайте в нашем материале.

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Теги
Астрология Война в Украине Російська агресія
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