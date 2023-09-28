Україна може вступити до Європейського Союзу в період 2026-2027 років.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус.

Він наголосив, що з 2029 року Україна може зіткнутися з проблемами та новими загрозами, тому нам вкрай важливо вступити в ЄС і НАТО до цього періоду.

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– Для вступу в ЄС у карті незалежності України є сприятливі вказівки на період 2026-2027 років. Найімовірніше, це станеться у 2027-му, це буде дуже хороший рік для України, – написав Дмитро Уранус.

Також астролог розповів, коли може закінчитися війна в Україні.

За його словами, ймовірність закінчення бойових дій і звільнення всіх територій досягне 90% навесні – влітку 2025 року, а 100% ймовірність – лише у 2026-му.