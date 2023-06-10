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Дозвольте собі відпочити: гороскоп на 11 червня 2023 року

10 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 червня 2023 року радить присвятити день відпочинку. Якщо ж зовсім не сидиться без діла, то варто зайнятися рутинним і поточним, не потрібно планувати важливих справ та ухвалювати значущі рішення.

За прогнозом університету Нікіфорових, рано-вранці час буде досить різкий. Тож якщо практикуєте ранні підйоми, намагайтеся не шуміти, щоб не розбудити домашніх. Вони можуть бути занадто сильно роздратованими.

Гарний момент подумати про те, що є причиною стагнації у важливих для вас сферах життя і як це змінити. Можливо не вистачає структурності, послідовності, наполегливості, або ви розпорошуєтеся на занадто багато чого, витрачаючи свою енергію марно.

Згідно з гороскопом на 11.06.2023, у цей день:

  • сприятливо після 09:35 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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