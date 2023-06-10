Гороскоп на 11 июня 2023 года советует посвятить день отдыху. Если же совсем не сидится без дела, то стоит заняться рутинным и текущим, не нужно планировать важных дел и принимать значимые решения.

По прогнозу университета Никифоровых, рано утром время будет достаточно резкое. Поэтому если практикуете ранние подъемы, старайтесь не шуметь, чтобы не разбудить домашних. Они могут быть слишком сильно раздражены.

Хороший момент подумать о том, что является причиной стагнации в важных для вас сферах жизни и как это изменить. Возможно не хватает структурности, последовательности, настойчивости, или вы распыляетесь на слишком многое, тратя свою энергию впустую.

Согласно гороскопу на 11.06.2023, в этот день:

благоприятно после 09:35 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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