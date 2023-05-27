Гороскоп на 28 травня 2023 року радить валятися на дивані з цікавою книжкою, фільмом чи серіалом – день сприяє відпочинку та розслабленому дозвіллю. Дозвольте собі не готувати, а обійтися чимось максимально простим.

За прогнозом університету Нікіфорових, 28 травня добре відчути силу безтурботності, розміреності, здатності насолоджуватися, а також знаходити баланс між відпочинком і роботою.

Подумайте про те, які переконання не дозволяють вам розслабитись, та спробуйте пропрацювати їх.

Згідно з гороскопом на 28.05.2023, у цей день:

сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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