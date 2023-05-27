Гороскоп на 28 мая 2023 года советует валяться на диване с интересной книгой, фильмом или сериалом — день способствует отдыху и расслабленному досугу. Позвольте себе не готовить, а обойтись чем-то максимально простым.
По прогнозу университета Никифоровых, 28 мая хорошо почувствовать силу беззаботности, размеренности, способности наслаждаться, а также находить баланс между отдыхом и работой.
Подумайте о том, какие убеждения не позволяют вам расслабиться, и попробуйте проработать их.
Согласно гороскопу на 28.05.2023, в этот день:
- благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;
- неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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