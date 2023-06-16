Гороскоп на 17 червня 2023 року обіцяє досить спокійну енергетику, з невеликим присмаком смутку в першій половині дня та потреби у легкій активності у другій.

За прогнозом університету Нікіфорових, це сильний день для практик шанування предків.

Запаліть свічку за них, запропонуйте їжу, якщо знаєте, як це робити. Зробіть спеціальні родові медитації, щоб відчути підтримку свого роду.

17 червня Сатурн розпочинає свій ретроградний рух і пробуде у такому стані до 4 листопада. Це означає, що зараз буде дещо більше перешкод, складнощів і затримок на нашому шляху. Може з’явитися зайва вимогливість і категоричність до себе та близьких.

Може бути більше затримок і перешкод у справах. Також ви можете помітити пригальмовування у власних думках. Поставтеся до цього з розумінням.

Згідно з гороскопом на 17.06.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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