Гороскоп на 17 июня 2023 года обещает достаточно спокойную энергетику, с небольшим привкусом грусти в первой половине дня и потребности в легкой активности во второй.

По прогнозу университета Никифоровых, это сильный день для практик почитания предков.

Зажгите свечу за них, предложите еду, если знаете, как это делать. Сделайте специальные родовые медитации, чтобы почувствовать поддержку своего рода.

17 июня Сатурн начинает свое ретроградное движение и пробудет в таком состоянии до 4 ноября. Это означает, что сейчас будет несколько больше препятствий, сложностей и задержек на нашем пути. Может появиться излишняя требовательность и категоричность к себе и окружающим.

Может быть больше задержек и препятствий в делах. Также вы можете заметить притормаживание в собственных мыслях. Отнеситесь к этому с пониманием.

Согласно гороскопу на 17.06.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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