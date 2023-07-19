Багатьох українців цікавить запитання, чи звільнять ЗСУ Крим цього року. Мольфар і таролог Максим Гордєєв каже, треба ще почекати, оскільки проблема не в самому півострові, а в людях, що там живуть.

За словами мольфара, поки що Крим перебуватиме в енергії Росії.

– Іде розуміння, що відбувається, проте сказати, що Крим буде в складі України в цьому році – ні. Але те, що це буде 100% – так. Може, через 3-4 роки, та це відбудеться 100%, – зазначив Гордєєв.

Раніше Макс Гордєєв сказав, чи завдасть РФ удару по Київській дамбі, оскільки країна-агресор регулярно показує те, що від неї можна очікувати чого завгодно.

Мольфар зазначив, що небезпека є і ворог намагатиметься залякати нас у максимальному форматі.