Китай хоче залишитися на двох стільцях на тлі повномасштабного вторгнення. Мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті, чи підтримає Китай повноцінно РФ у війні з Україною.

– Ця країна зараз у невизначеності. Вони намагаються мати відсторонену історію. Вони обмірковують так, щоб залишитися в хороших відносинах з обома сторонами. Офіційно ніхто Росію підтримувати не буде, – запевняє Гордєєв.

Однак, мольфар вважає, що Китай тепер турбується за свою безпеку з військової точки зору.

– Ця країна зараз накопичує сили своєї армії. Це може бути нам натяком на те, що Росія може напасти на Китай, або навіть навпаки. Не виключаю і конфлікти між ними, – запевняє Макс.

Утім, навіть на потенційних союзників Росії чекає відповідальність за скоєне – мольфар розкрив, чи чекатиме на Іран покарання за постачання Шахедів РФ. Помічників Росії чекає розплата за кожне життя, яке забрали безпілотники.