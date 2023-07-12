Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Всидіти на двох стільцях: мольфар побачив імовірність підтримки Росії Китаєм

12 Липня 2023, 19:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Китай

Китай хоче залишитися на двох стільцях на тлі повномасштабного вторгнення. Мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті, чи підтримає Китай повноцінно РФ у війні з Україною.

– Ця країна зараз у невизначеності. Вони намагаються мати відсторонену історію. Вони обмірковують так, щоб залишитися в хороших відносинах з обома сторонами. Офіційно ніхто Росію підтримувати не буде, – запевняє Гордєєв.

Однак, мольфар вважає, що Китай тепер турбується за свою безпеку з військової точки зору.

– Ця країна зараз накопичує сили своєї армії. Це може бути нам натяком на те, що Росія може напасти на Китай, або навіть навпаки. Не виключаю і конфлікти між ними, – запевняє Макс.

Утім, навіть на потенційних союзників Росії чекає відповідальність за скоєне – мольфар розкрив, чи чекатиме на Іран покарання за постачання Шахедів РФ. Помічників Росії чекає розплата за кожне життя, яке забрали безпілотники.

Читайте також:
Чи застосує Росія  тактичну ядерну зброю проти українських військовихУсе не так добре, як хотілося б: мольфар попередив про “останній крок” РФ із ядеркою

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Китай
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь