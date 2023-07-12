Країна-агресор регулярно показує те, що від неї можна очікувати чого завгодно. РФ обстрілює цивільну інфраструктуру України, мирних жителів і створює катастрофи, як, наприклад, підрив Каховської ГЕС 6 червня.

Окупанти програють, а тому їм нічого не залишається, як залякувати мирне населення. То вони мінують ЗАЕС, то погрожують підірвати інші ГЕС. Чи вдарить Росія по Київській дамбі, розповів мольфар і таролог Максим Гордєєв.

Каже, жодної карти, яка символізувала б негатив, не бачить. Питання це порушуватиметься, окупанти й далі маніпулюватимуть ним.

– Ця ситуація буде більш в інформаційно-негативному стані. Вони постійно нам будуть про це нагадувати, але я не бачу такої можливості, що так може статися, – каже мольфар.

Додає, небезпека присутня, і ворог спробує знайти спосіб підірвати Київську дамбу.

– Кидатимуть ракети біля станції і намагатимуться залякати в максимальному форматі, – зазначив Гордєєв.

Раніше мольфар також оцінив шанси вибуху на ЗАЕС через Каховську дамбу. Тоді Гордєєв сказав, що ситуація ще не з’ясована, але випадок дійсно критичний.

Також він додав, якщо загроза буде більш глобальною, то Україна активно діятиме, щоб це виправити.