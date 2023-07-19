Многих украинцев интересует вопрос, освободят ли ВСУ Крым в этом году. Мольфар и таролог Максим Гордеев говорит, надо еще подождать, поскольку проблема не в самом полуострове, а в людях, которые там живут.

По словам мольфара, пока Крым будет находиться в энергии России.

— Идет понимание, что происходит, хотя сказать, что Крым будет в составе Украины в этом году — нет. Но то, что это будет 100% — да. Может, через 3-4 года, это произойдет 100%, — отметил Гордеев.

Ранее Макс Гордеев сказал, нанесет ли РФ удар по Киевской дамбе, поскольку страна-агрессор регулярно показывает то, что от ее можно ожидать чего угодно.

Мольфар отметил, что опасность существует и враг будет пытаться запугать нас в максимальном формате.