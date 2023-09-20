Слідчий комітет РФ вилучив з продажу 3 тис. силіконових ляльок для дорослих, які дуже схожі на коханку Володимира Путіна Аліну Кабаєву. Мольфар Макс Гордєєв розповів, чи це була випадковість, чи спецзамовлення ворогів кривавого диктатора.

За його словами, в цьому є якийсь сенс, але йому здається, що так могло просто збігтися.

– Це обличчя реально може бути взяте як прообраз, але не обов’язково з боку Росії чи України. В Китаї хапають усе, що дуже популярне, тож можгли подумати, чому ні – і взяти її як прообраз, – зазначив Гордєєв.

Каже, велика ймовірність того, що силіконову ляльку робили з обличчя Кабаєвої. Зазначає, що ця ситуація не є жартом.

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– Людина просто захотіла зробити таке обличчя, це не є жартом чи спецзамовленням, щоб Путіна позлити. Цей образ було взято свідомо, – наголосив Макс.

Раніше Гордєєв також сказав, де зараз перебуває Кабаєва. За його словами, коханка Путіна покинула Росію і переховується за кордоном. Вона боїться, що нею можуть маніпулювати або взяти в заручники.