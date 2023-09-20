Мольфар і таролог Макс Гордєєв побачив блекаути в Україні в майбутньому. В ефірі програми Ранок у Великому Місті він сказав, наскільки великими будуть проблеми з енергопостачанням цієї зими.

За словами мольфара, сильних ударів по українській енергетичній інфраструктурі він не бачить, але це не виключає того, що їх не буде.

– Я не бачу глобальних ударів по наших електростанціях. Вони 100% будуть. Також можливі й будуть блекаути. Причому іноді досить суворі, – зазначив Гордєєв.

Додає, прильоти можуть бути, але варто сподіватися на ППО.

Зараз дивляться

– Подивіться, як у нас класно працює ППО. Здається, що в Ізраїлі так вона не працює, як зараз у Києві, – наголосив мольфар.

Раніше Макс Гордєєв також сказав, скільки триватиме війна в Україні. Він зазначив, що є низка перешкод до перемоги, зокрема якась людина, яка зацікавлена в тому, щоб бойові дії тривали.