Следственный комитет РФ изъял из продажи 3 тыс. силиконовых кукол для взрослых, которые очень похожи на любовницу Владимира Путина Алину Кабаеву. Мольфар Макс Гордеев рассказал, это была случайность или спецзаказ врагов кровавого диктатора.

По его словам, в этом есть какой-то смысл, но ему кажется, что так могло просто совпасть.

— Это лицо реально может быть взято как прообраз, но не обязательно со стороны России или Украины. В Китае хватают все, что очень популярно, и таким образом могут подумать, почему бы нет и взять ее как прообраз, — отметил Гордеев.

Говорит, велика вероятность того, что силиконовую куклу делали с лица Кабаевой. Отмечает, что эта ситуация не является шуткой.

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— Человек просто захотел сделать такое лицо, это не является шуткой или спецзаказом, чтобы Путина позлить. Этот образ был взят сознательно, — отметил Макс.

Ранее Гордеев также сказал, где сейчас находится Кабаева. По его словам, любовница Путина покинула Россию и скрывается за границей. Она боится, что ею могут манипулировать или взять в заложники.