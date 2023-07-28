За повстанням Пригожина з ПВК Вагнера не стояли російські бізнесмени. Мольфар Макс Гордєєв розкрив, хто стоїть за бунтом Пригожина.

– Йому допомагали не місцеві олігархи, а військовий. Чітку фігуру я не бачу – сказати ім’я та прізвище не вийде. Це було конкретно його бажання – мати таку ситуацію, – заявив мольфар.

Гордєєв додав, що Пригожин знав про складність перевороту, і без підтримки це було б неможливо. Тож очільник ПВК отримав підтримку від командира або іншого військового начальника.

– Однак допомогу від однодумця він не отримав, і довелося йти проти Путіна самому, адже він цього хотів. У підсумку його затримали й запропонували переговори. Йому набрехали, а він повірив, – запевняє Гордєєв.

Раніше мольфар розкрив, чи ліквідує Путін Пригожина. Карти показали, що лідер ПВК не заважає диктатору в Кремлі – інакше його б знищили. Також Гордєєв упевнений, що весь цей конфлікт – детально спланований.