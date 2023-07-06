На початку червня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що Росія може вдарити ядерною зброєю по власній території в Бєлгородській області. Мольфар Максим Гордєєв вважає, що він багато на себе бере.

Також Гордєєв сказав, чи все ж таки вдарить РФ по Бєлгороду ядерною зброєю.

– Його (Пригожина. – Ред.) позначили своєрідним блазнем, але загалом, те, що я бачу, жодного ядерного застосування ця людина, та й узагалі Росія, поки що не зробить, – коротко сказав мольфар.

Раніше Максим Гордєєв також сказав, чи отримає Білорусь ядерну зброю. За його словами, їм дійсно дали зброю, але не ту, про яку думаємо ми.

Також він поспішив заспокоїти українців, зазначивши, що впевнений – нічого поганого не буде.