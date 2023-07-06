Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Пригожин багато на себе бере: мольфар про можливий ядерний удар РФ по Бєлгороду

6 Липня 2023, 15:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Белгород

На початку червня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що Росія може вдарити ядерною зброєю по власній території в Бєлгородській області. Мольфар Максим Гордєєв вважає, що він багато на себе бере.

Також Гордєєв сказав, чи все ж таки вдарить РФ по Бєлгороду ядерною зброєю.

– Його (Пригожина.  Ред.) позначили своєрідним блазнем, але загалом, те, що я бачу, жодного ядерного застосування ця людина, та й узагалі Росія, поки що не зробить, – коротко сказав мольфар.

Раніше Максим Гордєєв також сказав, чи отримає Білорусь ядерну зброю. За його словами, їм дійсно дали зброю, але не ту, про яку думаємо ми.

Також він поспішив заспокоїти українців, зазначивши, що впевнений – нічого поганого не буде.

Читайте також:
Каховська ГЕСЛюди житимуть по-новому: мольфар про наслідки підриву Каховської ГЕС

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Бєлгород Ядерна зброя
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь