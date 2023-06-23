Якби ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин справді заважав Володимиру Путіну, його б давно ліквідували. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у Великому Місті.

За його словами, історія конфлікту Пригожина з Міноборони РФ, яку транслюють із російських каналів, насправді гарно спланована та спроєктована.

– Якби Пригожин дійсно заважав Путіну, він би вже “героїчно загинув” на полях України, – переконаний Гордєєв.

У розкладі випала четвірка жезлів, яка символізує циркові виступи. Мольфар переконаний, що потрібна картинка на росТБ створюється для того, щоб ми повірили у те, що в них усе дуже погано, і розслабились.

– Уся інформаційна політика в Росії – продумана. Ніхто нічого не робить без Путіна, – додав він.