За восстанием Пригожина и ЧВК Вагнера не стояли российские бизнесмены. Мольфар Макс Гордеев раскрыл, кто стоит за бунтом Пригожина.

— Ему помогали не местные олигархи, а военный. Четкую фигуру я не вижу — сказать имя и фамилию не получится. Это было конкретно его желание — иметь такую ситуацию, — заявил мольфар.

Гордеев добавил, что Пригожин знал о сложности переворота, и без поддержки это было бы невозможно. Поэтому глава ЧВК получил поддержку от командира или другого военного начальника.

— Однако помощь от единомышленника он не получил, и пришлось идти против Путина самому, ведь он этого хотел. В итоге, его задержали и предложили переговоры. Ему наврали, а он поверил, — уверяет Гордеев.

Ранее мольфар раскрыл, ликвидирует ли Путин Пригожина. Карты показали, что лидер ЧВК не мешает диктатору в Кремле — в противном случае его бы уничтожили. Также Гордеев уверен, что весь этот конфликт был подробно спланирован.