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Астрология

Это были не олигархи: мольфар увидел, кто помогал Пригожину с бунтом ЧВК Вагнера

28 июля 2023, 11:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пригожин

За восстанием Пригожина и ЧВК Вагнера не стояли российские бизнесмены. Мольфар Макс Гордеев раскрыл, кто стоит за бунтом Пригожина.

— Ему помогали не местные олигархи, а военный. Четкую фигуру я не вижу — сказать имя и фамилию не получится. Это было конкретно его желание — иметь такую ситуацию, — заявил мольфар.

Гордеев добавил, что Пригожин знал о сложности переворота, и без поддержки это было бы невозможно. Поэтому глава ЧВК получил поддержку от командира или другого военного начальника. 

— Однако помощь от единомышленника он не получил, и пришлось идти против Путина самому, ведь он этого хотел. В итоге, его задержали и предложили переговоры. Ему наврали, а он поверил, — уверяет Гордеев.

Ранее мольфар раскрыл, ликвидирует ли Путин Пригожина. Карты показали, что лидер ЧВК не мешает диктатору в Кремле — в противном случае его бы уничтожили. Также Гордеев уверен, что весь этот конфликт был подробно спланирован.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Владимир Путин
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