Астролог Дмитро Уранус розповів, коли українські військові можуть зайти в Крим, а також деокупувати Донецьку і Луганську області.

Відповідний прогноз він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Астролог зазначив, що у карті “приєднання територій” відзначено критичні аспекти з жовтня 2023 року по квітень 2024 року.

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– Я так розумію, йдеться про Південь України. У карті “ДНР” вказано процес скорочення і втрати територій – з березня 2024 року і далі. Критична ситуація для влади “ДНР” і цієї квазідержави загалом – березень-червень 2025 року. Я так розумію, це їхній кінець. Уся негативна карма повернеться їм у цей період, – наголосив він.

У карті приєднання Криму, за словами астролога, тричі вказано критичний період для влади і великі зміни з квітня по червень 2025 року.

– Максимальна похибка – плюс-мінус 1 рік від цієї дати. Найімовірніше, кримська проблема буде вирішена в період 2025-2026 років, і не обов’язково тільки військовим шляхом. Є шанс вирішити питання Криму політичним шляхом, через безперервний дистанційний військовий тиск та без кровопролитного штурму півострова, – написав Дмитро Уранус.

Астролог додав, що воєнна кампанія літа 2024 року буде дуже успішною для ЗСУ. Саме тоді, як зазначив Уранус, українські захисники зможуть повернути північ Луганської області.