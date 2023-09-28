Украина может вступить в Европейский Союз в период 2026-2027 годов.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус.

Он подчеркнул, что с 2029 года Украина может столкнуться с проблемами и новыми угрозами, поэтому нам крайне важно вступить в ЕС и НАТО до этого периода.

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— Для вступления в ЕС в карте независимости Украины есть благоприятные указания на период 2026-2027 годов. Вероятнее всего, это произойдет в 2027-м, это будет очень хороший год для Украины, — написал Дмитрий Уранус.

Также астролог рассказал, когда может закончиться война в Украине.

По его словам, вероятность окончания боевых действий и освобождения всех территорий достигнет 90% весной — летом 2025 года, а 100% вероятность — только в 2026-м.