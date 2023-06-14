Гороскоп на 15 червня 2023 року попереджає про різкий за енергетикою день, коли бажання можуть затьмарювати нам усе інше.

Будьте розважливими, не впадайте в крайнощі та не слухайте чужих порад, сьогодні вони можуть завести вас не в той бік.

За прогнозом університету Нікіфорових, 15 червня можуть бути перепади сил, відчуватися нестача енергії, особливо після полудня. Намагайтеся не планувати багато, відкладіть важливе, зосередившись на необхідному.

15 червня Сонце переходить у знак Близнюки, де пробуде до 17 липня. Цей час добре підходить для навчання, розширення свого кола знайомств. Гарний час для проявлення себе у спілкуванні, подорожах, навчанні, для гумору та розширення світогляду.

Згідно з гороскопом на 15.06.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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