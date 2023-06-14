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Чужие советы могут завести не туда: гороскоп на 15 июня 2023 года

14 июня 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 июня 2023 года предупреждает о резком по энергетике дне, когда желания могут затмевать нам все остальное.

Будьте рассудительны, не впадайте в крайности и не следуйте чужим советам, сегодня они могут завести вас не в ту сторону.

По прогнозу университета Никифоровых, 15 июня могут быть перепады сил, ощущаться нехватка энергии, особенно после полудня. Старайтесь не планировать много, отложите важное, сосредоточившись на необходимом.

15 июня Солнце переходит в знак Близнецы, где пробудет до 17 июля. Это время хорошо подходит для обучения, расширения своего круга знакомств. Хорошее время для проявления себя в общении, путешествиях, учебе, для юмора и расширения мировоззрения.

Согласно гороскопу на 15.06.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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