Гороскоп на 15 июня 2023 года предупреждает о резком по энергетике дне, когда желания могут затмевать нам все остальное.

Будьте рассудительны, не впадайте в крайности и не следуйте чужим советам, сегодня они могут завести вас не в ту сторону.

По прогнозу университета Никифоровых, 15 июня могут быть перепады сил, ощущаться нехватка энергии, особенно после полудня. Старайтесь не планировать много, отложите важное, сосредоточившись на необходимом.

15 июня Солнце переходит в знак Близнецы, где пробудет до 17 июля. Это время хорошо подходит для обучения, расширения своего круга знакомств. Хорошее время для проявления себя в общении, путешествиях, учебе, для юмора и расширения мировоззрения.

Согласно гороскопу на 15.06.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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