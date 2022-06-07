Зростаючий Місяць в липні припадає на першу половину місяця — з 1 до 12 числа.

Астрологи стверджують, що перша фаза Місяця у середині літа буде з 1 до 6 червня. Вже 7 числа настане перша чверть, а друга проходитиме з 8 до 12 червня. 13 числа можна буде спостерігати за повним Місяцем.

Ще з давніх-давен вчені знали, що супутник Землі має вплив на живі організми на нашій планеті. Це особливо помітно з поведінки тварин і людей — посилюється емоційне сприйняття, через що настрій може різко змінитися. До впливу Місяця краще підготуватися заздалегідь – зробити план, і провести цей місяць максимально ефективно та корисно.

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Зростаючий Місяць – сприятливий час для різних починань. Саме час зробити те, що давно відкладали – сила супутника дасть потужний імпульс для розвитку.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця у липні 2022 — 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 числа.

Несприятливі дні під час зростаючого Місяця, у липні 2022 — 1, 2, 8, 11 числа.

Місячний календар на липень допоможе більш точно розпланувати середину літа. Краще заздалегідь подбати про своє здоров’я, а також знати, коли справи даватимуться легко та невимушено. Середина найспекотнішої пори буде насиченою і повною несподіванок.