Повний місяць у липні 2022 року українці спостерігатимуть 13 числа. Астрологічне явище відбудеться о 12.38 у знаку зодіаку Козеріг.

Період повного місяця – це несприятливий час для нових починань. На цей день рекомендується планувати невеликі завдання, а також займатися рутинними та домашніми справами.

Також у цю фазу Місяця не варто змінювати місце роботи, розмовляти з керівництвом, ухвалювати важливі рішення, проводити фінансові операції чи вирушати у подорож.

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Статистика показує, що у повний місяць зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, тяжких злочинів, невмотивованих сварок та хуліганських витівок.

Потрібно бути уважними, щоб сильна місячна енергетика не “полилася через край” і не викликала конфліктів та руйнувань.

Повний місяць у липні 2022 припадає на середу, на 18-й місячний день.