Растущая Луна в июле приходится на первую половину месяца — с 1 по 12 число.

Астрологи утверждают, что первая фаза Луны в средине лета будет с 1 по 6 июня. Уже 7 числа наступит первая четверть, а вторая пройдет с 8 по 12 июня. 13 числа можно будет понаблюдать за полной Луной.

Еще с давних времен ученые знали, что спутник Земли имеет влияние на живые организмы на нашей планеты. Это особенно заметно по поведению животных и людей — усиливается эмоциональное восприятие, из-за чего настроение может резко измениться. К воздействию Луны лучше подготовиться заранее — сделать план, и провести этот месяц максимально эффективно и полезно.

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Растущая Луна — благоприятное время для различных начинаний. Самое время сделать то, что давно откладывали — сила спутника даст мощный импульс для развития.

Благоприятные дни во время растущей Луны в июле 2022 — 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 числа.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны в июле 2022 — 1, 2, 8, 11 числа.

Лунный календарь на июль позволит более точно распланировать средину лета. Лучше заранее позаботиться о своем здоровье, а также знать, когда дела будут даваться легко и непринужденно. Средина самой жаркой поры будет насыщенной, и полной неожиданностей.