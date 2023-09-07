У жовтні 2023 року зростаючий Місяць буде наприкінці місяця. Так, присутність супутника в небі буде тільки збільшуватися в період з 23 по 31 жовтня.

Повний Місяць припадає на одну з останніх діб – на ніч на 28 жовтня.

Не секрет, що активність супутника Землі чинить серйозний вплив на все живе – зокрема й на людей. Заведено вважати, що Місяць, який зростає, – це про приплив сил і енергії. Час нових починань, відкриттів, і навіть занять спортом або творчістю.

Чудовий період спробувати щось нове.

Утім, навіть у певній фазі небесного тіла є як хороші дні, так і не дуже.

Сприятливі дні під час Місяця, що зростає, у жовтні 2023 року – 15, 17-22, 24, 25, 30 і 31 числа.

Несприятливих днів у період Місяця, що зростає, у жовтні 2023 року немає.

Загалом, провести кожен день із користю допоможе місячний календар жовтня 2023. З його допомогою можна дізнатися, в які дні можна сміливо братися за нові справи, а в які – краще уникати сварок або фізичних навантажень.