В октябре 2023 растущая Луна будет в конце месяца. Так, присутствие спутника в небе будет только увеличиваться в период с 23 по 31 октября.

Полна Луна приходится на один из последних суток — на ночь на 28 октября.

Не секрет, что активность спутника Земли оказывает серьезное влияние на все живое — в том числе и на людей. Принято считать, что растущая Луна — это о приливе сил и энергии. Время новых начинаний, открытий, и даже занятий спортом или творчеством.

Отличный период попробовать что-то новое.

Впрочем, даже в определенной фазе небесного тела есть как хорошие дни, так и не очень.

Благоприятные дни во время растущей Луны в октябре 2023 — 15, 17-22, 24, 25, 30 и 31 числа.

Неблагоприятных дней в период растущей Луны в октябре 2023 нет.

В целом, провести каждый день с пользой поможет лунный календарь октября 2023. С его помощью можно узнать, в какие дни можно смело браться за новые дела, а в какие — лучше избегать ссор или физических нагрузок.