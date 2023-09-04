Жовтень – розпал осені. Не дарма багато хто вважає, що саме на цей період припадає пік Місячної активності. Не секрет, що супутник нашої планети впливає на все живе.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на жовтень 2023 року, щоб ви змогли детально розпланувати кожен день останнього місяця літа.

Фази Місяця в серпні 2023

1-13 жовтня – спадний Місяць;

14 жовтня – новий Місяць;

15-27 серпня – Місяць росте;

28 серпня – повний Місяць;

31 серпня – спадний Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 жовтня

Перший день місяця буде максимально сприятливим – зробіть те, про що давно думали. Успіх гарантовано.

Місячний астропрогноз на 2 жовтня

Нейтральний день, який мало чим запам’ятається. Ідеальний для буденних справ, але вже до вечора буде занепад сил і енергії.

Місячний астропрогноз на 3 жовтня

Сприятливий день, у який варто з’ясувати стосунки з близькими або колегами по роботі. Реалізуйте плани, для яких не потрібна допомога від інших.

Місячний астропрогноз на 4 жовтня

Дуже позитивний день, у який ви відчуєте прилив енергії. Щоправда, краще відкласти копітку роботу, яка вимагає посидючості.

Місячний астропрогноз на 5 жовтня

Прекрасний день для творчої та фізичної активності. Навіть поїздки та подорожі принесуть море емоцій.

Місячний астропрогноз на 6 жовтня

Час неспішної стабільності – день буде нейтральним. Утім, якщо заплановано на цей день судовий процес, він може закінчитися на вашу користь.

Місячний астропрогноз на 7 жовтня

Нейтральний день, який абсолютно точно не підходить для позичання грошей у борг. Є ймовірність, що заповітні купюри так і не вдасться побачити знову.

Місячний астропрогноз на 8 жовтня

Люди в цей період вкрай чутливі та вразливі – не варто з’ясовувати стосунки в цей день. Якщо хочете підняти настрій оточуючим, компліменту буде достатньо. Головне – не зробити тільки гірше.

Місячний астропрогноз на 9 жовтня

Прагнення авантюр і азартність може негативно позначитися на долі. Оцінюйте тверезо свої шанси і не сподівайтеся на удачу – тримайте голову холодною.

Місячний астропрогноз на 10 жовтня

Відкладіть усі фінансові справи. Операції з великими грошима можуть залишити вас без копійки в кишені. Займіться рутиною і продумайте плани на наступний день.

Місячний астропрогноз на 11 жовтня

Сприятливий день, але краще витратити його на вирішення проблем, які раніше відкладалися. День пролетить швидко, але точно буде прожитий недаремно.

Місячний астропрогноз на 12 жовтня

Максимально сприятливий день для самовдосконалення. Займіться йогою, спортом, або просто запишіться на курси англійської.

Місячний астропрогноз на 13 жовтня

Непоганий і досить плідний період для ділової співпраці. Якщо потрібно з’ясувати всі питання з колегами – зробіть це сьогодні.

Місячний астропрогноз на 14 жовтня

День для підбиття підсумків і завершення справ. Озирніться назад, зробіть висновки і нагородіть себе за виконану роботу.

Місячний астропрогноз на 15 жовтня

Складні питання залиште на завтра – весь день вас переслідуватимуть невпевненість і нестабільність. Зверніть увагу на дієти – правильне харчування не виявиться чимось надскладним.

Місячний астропрогноз на 16 жовтня

Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани й обговорювати свої ідеї з близькими. Чекайте на підтримку і прилив упевненості.

Місячний астропрогноз на 17 жовтня

Настав час ухвалення найвідповідальніших рішень. Якщо довго думали над питаннями, то сьогодні знайдете на них відповіді.

Місячний астропрогноз на 18 жовтня

Будь-які бюрократичні питання в цей час вирішуються напрочуд легко. Довідки, бланки, походи в кабінети – день мине блискавично і з користю.

Місячний астропрогноз на 19 жовтня

Нерішучість і сумнівність можуть зіпсувати цей день. Відкладіть важливі справи на потім, оскільки сьогодні нічого доброго з цього не вийде.

Місячний астропрогноз на 20 жовтня

Не найвдаліший час для спілкування з державними органами. Перенесіть контакт із важливими людьми, інакше проблема може не вирішитися.

Місячний астропрогноз на 21 жовтня

Сьогодні можна приділити увагу питанням, що стосуються нерухомості. Контракти й договори позитивно вплинуть на ваше майбутнє.

Місячний астропрогноз на 22 жовтня

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової і творчої діяльності. Корисно буде зайнятися самовдосконаленням – знання і вміння назавжди залишаться в голові, тож точно будуть корисними.

Місячний астропрогноз на 23 жовтня

Краще витратити цей час на активний відпочинок або захопливу подорож. Звісно, якщо дозволить погода. Загалом, ніхто не заважає вийти на вулицю на тривалу вечірню прогулянку.

Місячний астропрогноз на 24 жовтня

Сприятливий для творчості, кохання і духовних пошуків час. Просто присвятіть цей день собі, тоді він точно не мине даремно.

Місячний астропрогноз на 25 жовтня

Фізичні навантаження і важкі завдання на роботі даватимуться легко. Постарайтеся і попрацювати, й зайнятися спортом.

Місячний астропрогноз на 26 жовтня

Не надто сприятливий день для любовних та інших міжособистісних стосунків – можуть бути конфлікти й на роботі.

Місячний астропрогноз на 27 жовтня

Важливі переговори або укладення договорів можуть бути зірвані буквально через дурниці. Тримайте голову холодною, а важливі зустрічі краще перенести на пізніше.

Місячний астропрогноз на 28 жовтня

Час характеризується підвищеною імпульсивністю – не вдавайтеся до крайнощів, не реагуйте на зовнішні подразники. Краще частіше думати про спокій і фільтрувати слова, які можуть прозвучати вголос.

Місячний астропрогноз на 29 жовтня

Очікуйте приємних сюрпризів у матеріальній сфері. Це може бути вигідна угода, або просто знайдені гроші посеред вулиці. Головне – не втрачати можливості.

Місячний астропрогноз на 30 жовтня

Досить гармонійний день. Усе перебуває в рівновазі. Зверніть увагу на виконану роботу за жовтень і зробіть важливі висновки.

Місячний астропрогноз на 31 жовтня

Останній день обіцяє бути сприятливим – час завершувати всі свої справи і замислюватися про починання. Це може бути новий вид спорту, бізнес або ж стосунки.