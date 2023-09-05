Осінь у самому розпалі – жовтень подарує нам красиві осінні краєвиди на тлі зміни сезону, тож багатьом із нас захочеться оновитися самому. Зробити нову стрижку, спробувати незвичайну зачіску або пофарбувати волосся в унікальний колір – гарна ідея, а її успіх залежить від місячної активності.

Коли йти до майстра, а коли краще залишитися вдома та не експериментувати – підкаже місячний календар стрижок жовтня 2023 на Фактах ICTV.

Астропрогноз на 1 жовтня

Нейтральний день, але експерименти із зачіскою будуть успішними. Можна планувати процедури.

Астропрогноз на 2 жовтня

Стрижка сьогодні допоможе посилити вашу харизму. Якщо є бажання пофарбуватися, то лише в той колір, з яким у вас найприємніші спогади з життя.

Астропрогноз на 3 жовтня

Зачіска сьогодні має бути легкою, повітряною. Якщо є бажання спробувати щось нове, краще зробити це наступного разу.

Астропрогноз на 4 жовтня

День підійде для завивки та фарбування волосся. Однак розумно вибирайте потрібний колір і дослухайтеся до порад майстра.

Астропрогноз на 5 жовтня

Загальний стан волосся під впливом цього знака не зміниться. Якщо його ріст і прискориться, то ви цього точно не помітите.

Астропрогноз на 6 жовтня

Чекайте на безліч незручностей від волосся цього дня. Не намагайтеся вигадати оригінальну зачіску – ранок може видатися важким.

Астропрогноз на 7 жовтня

Стрижка сьогодні протипоказана, інакше волосся доведеться лікувати. Максимум – помийте голову, але намагайтеся не пересушити її феном.

Астропрогноз на 8 жовтня

Сприятливий день – після стрижки волосся стане тільки густішим. Однак у багатьох локони будуть кучерявитися – зробіть це фішкою вашої зачіски.

Астропрогноз на 9 жовтня

Стрижка сьогодні зможе негативно позначитися на вашому психічному стані. Якщо зважитеся на фарбування волосся – чекайте на конфлікт із колегами або в любовних стосунках.

Астропрогноз на 10 жовтня

Стрижку сьогодні варто відкласти – є ймовірність опинитися під впливом смутку і депресії. Невпевненість може зіпсувати вам настрій, коли йтиметься про похід до майстра.

Астропрогноз на 11 жовтня

Сприятливий день для всіх експериментів. Якщо хочете кардинально змінити свій імідж – зробіть це. Успіх гарантовано.

Астропрогноз на 12 жовтня

Рекомендується зробити укладку або завивку – вони матимуть просто блискучий вигляд. Також рекомендується зробити оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 13 жовтня

Не рекомендується відвідувати перукарню. Стригти волосся можна в тому разі, якщо потрібно уповільнити його ріст.

Астропрогноз на 14 жовтня

Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Хороший день для легких масок і трав’яних відварів.

Астропрогноз на 15 жовтня

Стрижка прискорить ріст волосся і поліпшить його загальний стан. Можна експериментувати з формою, кольором і довжиною волосся.

Астропрогноз на 16 жовтня

Краще уникнути походу до майстра, якщо хочете, щоб зачіска збереглася надовго.

Астропрогноз на 17 жовтня

Варто відмовитися від сильного хімічного впливу на волосся – краще зміцніть його за допомогою оздоровчих процедур. Або ж просто добре розчешіть.

Астропрогноз на 18 жовтня

Час фарбувати своє волосся в натуральні кольори. Астрологи впевнені, що це допоможе залучити нові ділові зв’язки.

Астропрогноз на 19 жовтня

Для залучення енергії варто зробити пишну, об’ємну зачіску. Якщо захочеться постригтися, то це принесе користь стосункам із близькими.

Астропрогноз на 20 жовтня

Час для стрижки – волосся ростиме швидше, а його стан тільки поліпшиться.

Астропрогноз на 21 жовтня

Фарбування і тонування минуть вдало. Навіть фарбування сивини буде хорошим рішенням – не пропустіть можливості.

Астропрогноз на 22 жовтня

Нейтральний час для стрижки та фарбування волосся. Однак астрологи рекомендують відмовитися від будь-яких процедур, пов’язаних із волоссям.

Астропрогноз на 23 жовтня

Цього дня вітаються експерименти. Нудні та буденні стрижки сьогодні будуть не найвдалішими – тримайте це в голові.

Астропрогноз на 24 жовтня

Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся. Якщо буде можливість зміцнити здоров’я шевелюри – зробіть це.

Астропрогноз на 25 жовтня

Стрижка сьогодні дасть вам змогу зберегти здоров’я. Весь негатив обходитиме стороною, тому записуйтеся на процедури.

Астропрогноз на 26 жовтня

Шкіра голови може постраждати від втручання майстра. Якщо є бажання підстригти волосся, то хоча б відмовтеся від хімічної завивки або фарбування в яскравий колір.

Астропрогноз на 27 жовтня

Вдало минуть фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Рекомендується задуматися про масаж голови, якщо є така можливість.

Астропрогноз на 28 жовтня

Зачіска має бути якомога природнішою – так відновлення пошкодженого волосся відбудеться швидше. Після цього сил і натхнення вистачить на всі плани.

Астропрогноз на 29 жовтня

Загальний стан волосся під впливом Місяця цього дня значно покращиться. Зробіть те, на що давно налаштовувалися – нова зачіска, стрижка, або унікальний колір.

Астропрогноз на 30 жовтня

Кінець місяця виявиться нейтральним для стрижки – не варто експериментувати, але й відкладати процедури не варто. Похід до майстра буде вдалим рішенням.

Астропрогноз на 31 жовтня

Останній день жовтня не дивуватиме несподіванкою. Неприємностей не очікується, а ось підняти настрій собі зможете тільки ви самі. Похід до перукаря буде вдалим, якщо правильно налаштуватися.