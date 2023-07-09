Гороскоп на 10 липня 2023 року радить використовувати час до 16:14 для важливого. Нехай це будуть короткі справи, які можна завершити за один раз, або завдання, де залишилося лише кілька фінальних штрихів. Не варто робити перший крок у чомусь, розрахованому на тривалий термін.

У цей момент також добре шукати втрачені речі, є великий шанс їх знайти.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 16:14 день стає придатним для рутинного, а також для роботи над поточними проєктами. Може спостерігатись підвищена емоційність, дратівливість.

Намагайтеся не планувати багато на другу половину дня, дайте додаткову турботу та підтримку дітям.

Згідно з гороскопом на 10.07.2023, у цей день:

можна до 16:14 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 16:14 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо після 16:14 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік