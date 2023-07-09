Гороскоп на 10 липня 2023 року радить використовувати час до 16:14 для важливого. Нехай це будуть короткі справи, які можна завершити за один раз, або завдання, де залишилося лише кілька фінальних штрихів. Не варто робити перший крок у чомусь, розрахованому на тривалий термін.
У цей момент також добре шукати втрачені речі, є великий шанс їх знайти.
За прогнозом університету Нікіфорових, після 16:14 день стає придатним для рутинного, а також для роботи над поточними проєктами. Може спостерігатись підвищена емоційність, дратівливість.
Намагайтеся не планувати багато на другу половину дня, дайте додаткову турботу та підтримку дітям.
Згідно з гороскопом на 10.07.2023, у цей день:
- можна до 16:14 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- сприятливо після 16:14 – віддавати борги, розпочинати лікування;
- несприятливо після 16:14 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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