Гороскоп на 8 серпня 2023 року обіцяє різкий день із величезною кількістю енергії, яка вимагає від нас дій, а не планування і мрій. Він дасть сили вирватися із застою, у ньому є потенціал для прориву у важливих для вас сферах, особливо після 14:09.

За прогнозом університету Нікіфорових, 8 серпня гарний момент робити практики, а також спеціальні медитації для закриття стосунків. Це допоможе зупинити незримий відтік вашої енергії туди, залишаючи вас знеструмленими.

Можна поміркувати, що означає для вас сексуальність і сексуальна енергія, наскільки це для вас відкрита чи закрита тема.

Згідно з гороскопом на 08.08.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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