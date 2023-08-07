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Час вирватися із застою: гороскоп на 8 серпня 2023 року

7 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 8 серпня 2023 року обіцяє різкий день із величезною кількістю енергії, яка вимагає від нас дій, а не планування і мрій. Він дасть сили вирватися із застою, у ньому є потенціал для прориву у важливих для вас сферах, особливо після 14:09.

За прогнозом університету Нікіфорових, 8 серпня гарний момент робити практики, а також спеціальні медитації для закриття стосунків. Це допоможе зупинити незримий відтік вашої енергії туди, залишаючи вас знеструмленими.

Можна поміркувати, що означає для вас сексуальність і сексуальна енергія, наскільки це для вас відкрита чи закрита тема.

Згідно з гороскопом на 08.08.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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