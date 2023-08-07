Гороскоп на 8 августа 2023 года обещает резкий день с огромным количеством энергии, которая требует от нас действий, а не планирования и мечтаний. Он даст силы вырваться из застоя, в нем есть потенциал для прорыва в важных для вас сферах, особенно после 14:09.

По прогнозу университета Никифоровых, 8 августа хороший момент делать практики, а также специальные медитации для закрытия отношений. Это поможет остановить незримый отток вашей энергии туда, оставляя вас обесточенными.

Можно поразмышлять, что означает для вас сексуальность и сексуальная энергия, насколько это для вас открытая или закрытая тема.

Согласно гороскопу на 08.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год